Mãe e filha engravidam do mesmo homem

A jovem (à esquerda) ficou completamente devastada após descobrir que sua mãe mantinha relações sexuais com o seu namorado e agora está grávida.

A jovem procurou a mãe para aconselhar-se sobre como lidar com uma traição. Ela relatou que: “No ano passado, eu pedi ao meu namorado para ir à minha casa para que eu pudesse apresentá-lo à minha mãe. Recentemente, ele confessou que desde então tem tido uma relação íntima com ela e agora está grávida, e eu também estou. Perguntei à minha mãe sobre isso e ela confirmou. Estou muito abalada e perturbada. Eu não sabia que as duas pessoas que eu mais amo pudessem fazer-me isso. Estou deprimida e não sei como lidar com ele. Eu também não sei como lidar com a minha mãe. Aconselhem-me por favor. Estou perturbada.”

