O Povo Makua

Os Makua são um grupo étnico Bantu do sudeste da África e sul da África é o maior grupo étnico em Moçambique, também existe uma grande população na fronteira com o Distrito Masasi na região de Mtwara, no sul da Tanzânia.

A Mãe da Humanidade

A tradição oral fala da pegada de uma mulher no exterior de uma caverna no Monte Namuli perto do que hoje é conhecido por Gurué. De acordo com as crenças Makua, a humanidade nasceu nesta caverna. E assim como as pessoas desta região, o Monte Namuli é considerado a mãe da humanidade. É também a esta montanha, onde os espíritos dos mortos vão quando a pessoa deixa o mundo dos vivos. Assim, a montanha representa o início e o fim da vida na Terra. Na verdade ainda é possível ver pessoas a levarem prendas para a montanha, principalmente capulanas.

Makua: A Sociedade Matrilinear

Hoje os falantes da língua Makua são a maior população étnica de Moçambique, com mais de quatro milhões. A província de Nampula tem a mais densa população Makua, mas é possível também encontrar falantes de Makua à partir do Zambeze para os rios Rovuma. Ao contrário das sociedades mais ao sul, os Makua formam família através da linhagem da mãe. Os filhos pertencem à mãe e à família da sua mãe, e não ao seu pai ou a família de seu pai. Essa tradição reflecte o respeito dos Makua pelo Monte Namuli como uma figura materna. Séculos de influência europeia e árabe marcam a paisagem com igrejas e mesquitas, no entanto, a maioria Makua continua a aderir às suas crenças tradicionais. Essas crenças são centradas nos antepassados ​​e nos espíritos dos mortos, a quem os Makua acreditam terem o controle do que acontece no mundo dos vivos. Na tradição Makua, não há morte ou doença que não esteja associada ao mundo sobrenatural. E assim, muito da cultura e tradição Makua é voltada à harmonia com os espíritos dos mortos. Magia e bruxaria são uma parte integrante da vida quotidiana nas sociedades tradicionais Makua.

Muitos aspectos da cultura única Makua podem permanecer ocultos para os visitantes daquela área. No entanto, uma coisa que certamente chama atenção é a Máscara de Mussiro, uma máscara facial pastosa derivada da árvore de Mussiro (Olax Dissitflora) usada pelas mulheres geralmente para fins cosméticos. Na verdade o mussiro é não é apenas aplicado no rosto, as jovens Makua também aplicam este cremo por todo o seu corpo, a fim de garantir a pele macia e bonita para sua noite de núpcias.

Não é possível falar da tradição africana sem falar de música e dança. O Tufo é uma dança tradicionalmente realizada apenas pelas mulheres acompanhadas por tambores. As dançarinas vestem roupas coloridas e muitas vezes aplicam uma máscara de Musiro e enrolam capulana pelo corpo, tornando esta dança diferente de qualquer outro em Moçambique. Era originalmente realizada em celebrações islâmicas por parte da população muçulmana, hoje a dança Tufo é realizada fora deste contexto também.