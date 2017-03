Marcas de mordida no pescoço acabaram com o meu casamento

Obrigada Jennifer, por ter deixado marcas de mordida no pescoço do meu marido na noite passada.

De verdade, obrigada mesmo. Você nem imagina da furada que você me livrou, e também livrou meus filhos.

Para te recompensar pelos seus serviços, eu estou te oferecendo meu marido. Caso você resolva aceitar esse prémio, você deve observar alguma regras:

1. Ajudá-lo financeiramente

Eu digo isso porque nós temos dois filhos juntos (você sabia disso) e ele terá que abrir mão de uma parte considerável do seu salário para mantê-los da maneira que eles merecem. E tem mais! Como ele quis que eu fosse uma dona de casa durante a maior parte dos últimos 11 anos, ele também terá que me pagar uma pensão. Então, queridinha, esqueça seus planos de usar o dinheiro dele, porque esse dinheiro é meu!

2. Providenciar um novo guarda roupa

Você também terá que providenciar um novo guarda roupa para o seu amado. Veja bem, hoje de manhã, quando meu marido saiu pelado e molhado de dentro do nosso chuveiro (agora meu), foi quando eu descobri as suas românticas mordidinhas de amor. Neste exacto momento um buraco negro apareceu aqui em casa, devorando todas as roupas dele! Uma tragédia! Então prepare-se, ele vai chegar até você praticamente nu (sorte sua). O lado positivo é que você vai poder vesti-lo como quiser. Não perca tempo, aproveite para comprar umas roupinhas de couro para ele, uma coleira ou um vestidinho fofo. Use sua criatividade!

3. Abrir mão de alguns finais de semana

Você terá que abrir mão dele em alguns finais de semana. Esses serão os dias em que ele irá visitar nossos filhos. Já que ele admitiu (em frente a várias pessoas) que você é apenas uma “bêbada burra” que ele conheceu num lugar de drogados, você será banida dessas visitas em prol da segurança das crianças. Só para que você saiba, esse fato também vai fazer com que ele tenha acesso limitado aos filhos (e talvez só os veja sob vigilância). Afinal de contas, que diabos ele estava fazendo num lugar de drogados?

4. Lidar com problemas na vida sexual

Sim, eu sei que você não transou com ele na noite passada. Desde que ele machucou as costas há 4 anos, seu pénis nunca mais funcionou direito. Azar o seu, porque antes disso a gente fazia o melhor sexo do mundo e trepava o tempo inteiro! A propósito, não, esse problema não tem solução. O nervo foi danificado, então se acostume depressa!

5. Não poderá devolve-lo

Eu não o aceitarei de volta. Ele estragou tudo quando te tocou. Eu era uma boa esposa e tudo funcionava direito no nosso lar. Não se surpreenda se você não conseguir se manter no meu nível. Você não vai conseguir e, justamente por isso, ele vai fazer da sua vida um inferno!

6. A culpa será sempre sua

Ele vai te culpar por tudo. Ele me contou, com lágrimas nos olhos, que você falou rindo “tomara que sua esposa veja isso”. Eu não sei se essas palavras realmente saíram da sua boca, mas pouco me importa. Porém, caso você as tenha dito, então parabéns, porque seu desejo se tornou realidade. Eu vi as marcas e por isso ele está muito zangado com você. Ele está tão fora de si com esta história que quando eu dei um soco no olho dele, ele me pediu desculpas! Sim, eu sei que violência é errado e, para ser honesta, eu nunca tinha batido em ninguém antes. Mas eu não me arrependo, e se pudesse voltar no tempo eu teria acertado mais em baixo!

7. Aviso amigável

Esta aqui não é um regra, mas sim um aviso amigável. Eu farei de tudo para ocupar o máximo do tempo dele com coisas sem sentido, só para te irritar. O meu novo hobby será fazer vocês dois sofrerem, na mesma medida que meus filhos estão agora sofrendo. E fique sabendo que ele vai tolerar isso durante anos e ainda vai sorrir. Nós ficamos juntos por 11 anos, eu o conheço melhor que você. Antes que você se pergunte: sim, eu acho as minhas acções perfeitamente justas e justificáveis.

Então, muito obrigada, Jeniffer bêbada-burra-do-lugar-de-drogados, que deixou marcas de mordida no pescoço do meu marido ontem de noite. Eu te agradeço por me mostrar que 11 anos e 2 filhos não se equiparavam a você! Eu te parabenizo por sua tão merecida vitória.

ELE É TODO SEU!”