Biquinis de Capulana

Quando chega o verão, muitas mulheres começam a preocupar-se em actualizar guarda-roupa com novos bikinis para que possam curtir praias e piscinas. E como a nossa missão aqui é capulanizar a sua vida, vamos hoje mostrar algumas propostas de bíkinis de capulana para si.

Vídeo de biquínis de capulana

Como sempre você poderá dar uma vista rápida das modelos usando bikínis de capulana neste vídeo abaixo e depois poderá ver modelo por modelo ao detalhe na galeria de fotos.

Modelos de biquíni de capulana

Pronto, agora você pode olhar com mais calma os modelos de bikíne de capulana e seus respectivos nomes no mundo da moda e escolher aquele que melhor combina com o seu corpo e com o seu estilo. Qual vai ser?

1. Biquíni Sem Decote Com Mangas Compridas

2. Monobiquini Com Tiras

3. Biquini Gola Alta Com Manga Longa

4. Biquini Vazado

5. Biquini Sem Costas (Fato de Banho)

6. Biquíni Push Up Cintura Subida

7. Triquini Padrão

8. Biquini Cai Cai com Cintura Alta Vintage

9. Triquini Tiras Cruzadas

10. Biquíni Cortininha