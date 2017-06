PARTILHA COM A MALTA

O Macacão de capulana é uma peça de de roupa inspirada no uniforme utilizado por operário por muitos anos, esta peça de roupa é muito versátil e pode ser usada em todas as ocasiões do seu dia, desde uma simples ida à praia, um dia de trabalho ou mesmo uma ocasião especial como uma festa ou mesmo um casamento, o segredo é escolher o modelo e os acessórios adequados a cada situação.

Quer ver os modelos rapidamente antes de continuar com as nossas dicas? Clique no Play e aproveite para ver alguns modelos de macacão de capulana que não deu para mostrar neste artigo.

Chega de bla bla bla e vamos lá aos modelos de macacão, que além de combinar com várias silhuetas, a peça se firma como tendência e se adapta a todas as estações do ano. Ou seja: o investimento é certeiro e você não vai se arrepender!

1. Macacão Curto

2. Macacão Comprido Ombro a Ombro

3. Macacão Peplum Com Babados

4. Macacão Frente Única Pantalona

5. Macacão Blusê Comprido

6. Macacão Comprido Com Tiras Nas Costas

7. Macacão Pantalona Um Ombro Sò

8. Macacão Comprido De M angas Curtas

9. Macacão Longo Com Tirinhas

10. Macacão Com Recortes Vazados