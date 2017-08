Lobolo é uma cerimónia matrimonial tradicional típica do sul de Moçambique, que para muitas famílias tem o mesmo peso que um casamento civil, por isso muitas mulheres esperam por este dia com muita ansiedade e preparam-se com todo capricho para estarem deslumbrantes para o noivo.

Vídeo de vestidos de capulana para Lobolo

E como não poderia deixar de ser, a capulana é a melhor sugestão de traje para você usar neste dia tão especial, por se tratar de uma peça também muito presente na nossa tradição. Por isso fizemos este vídeo rápido com vestidos de capulana para Lobolo. Aperte o Play.

Modelos de vestidos de capulana para lobolo

Confira então algumas sugestões de modelos de capulana para você vestir no dia do seu Lobolo. Como sempre, escolhemos diferentes modelos para os mais variados gostos e feitios do corpo, com certeza um destes modelos vai ser perfeito para si.

1. Vestido sereia de renda cor de vinho com partes partes brancas e amarelas

2. Vestido verde com traços castranhos

3. Vestido cai-cai cor de vinho com bolinhas em laranja e amarelo

4. Vestido verde com detalhes em laranja e vermelho

5. Vestido sereia azul-amarelo com peplum de renda amarela

6. Vestido azul com detalhes vermelhos

7. Vestido amarelo com estrelas azuis e brancas

8. Vestido sereia azul e detalhes em preto

9. Vestido peplum amarelo com detalhes em verde, branco e preto

10. Vestido sereia tomará-que-caia azul