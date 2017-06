PARTILHA COM A MALTA

Vestidos de capulana para festas é um assunto que me empolga, na verdade qualquer assunto que envolva roupas de capulana é motivo de alegria para mim. Quando o assunto é festa, muitas vezes temos tido dificuldades em escolher a peça de roupa ideal para a ocasião, e com a infinidade de lojas acessíveis que existem hoje, é muito difícil encontrar alguma roupa que nos faça diferentes das outras, não são poucas as vezes que vemos pessoas usando vestidos iguais nas festas.

Os vestidos feitos de capulana são uma opção perfeita para quem está indeciso ou não quer correr o risco de encontrar gémeas nas festas.

Modelos de vestidos de capulana para festas

Preparamos algumas sugestões de vestidos de capulana para festas diferentes para lhe inspirar, hoje é muito fácil encontrar bons estilistas especialistas em trabalhar com vestidos de capulana.

1. Vestido Curto e Justo

Este tipo de vestido é excelente para uma festa descontraída com amigos. Além de lhe manter elegante, esta peça valoriza o corpo da mulher e abre espaço para um bom jogo de adereços.

2. Vestido Longo e Aberto

Este tipo de vestido deixa a mulher mais solta e a vontade. Quanto mais cor e estampas o vestido possuir, mais bonito ele fica, obviamente tudo na medida certa.

3. Vestidinho curto

Sim, preferi chamar de vestidinho para não dizer micro-vestido, que é ideal para noites dançantes ou festas de verão. A escolha é perfeita para quem gosta e pode sensualizar.



4. Vestido longo e justo com cauda

Então este é o ápice da elegância que você pode conseguir com um vestido de capulana. Sim, não use se você não for a rainha da noite ou se não estiver a ir para uma gala ou um evento onde o requinte é lei.

5. Vestido com saia dupla

Provavelmente há um outro nome para este tipo de vestido. A verdade é que este tipo de peça tem sido tendência ultimamente e você não vai querer ficar de fora.

6. Vestido de decote de um só ombro

Outras chamam de vestido de ombro único ou vestido de uma só alça. Esta tipo de vestido tem várias variações, escolhemos este vestido de capulana para festa longo porque queremos que você brilhe!

7. Vestido-blusa combinado

Este é um vestido-blusa que pode ser unido ou combinado a uma saia godé. O resultado é fantástico, as mulheres com curvas são as que melhor proveito podem tirar deste modelo.

8. Vestido Longo com Renda

Este é um clássico! Nada mais nada menos do que um vestido tradicional de gala com rendas em cima, com o diferencial único de ser totalmente de capulana.

9. Vestido de capulana Flor

Para as nossas princesas, recomendo um vestido longo com aquela florzinha no fim, o modelo abaixo é bonito, mas também seria lindo no estilo tomara que caia.

10. Vestido com Flor na Cintura

E por fim, mais uma peça híbrida. Pode ser uma combinação saia-blusa ou peça única, o resultado sempre vai ser colocar as belas curvas em evidência.

Esta foi a nossa sugestão de vestidos de capulana para festas. As opções são várias, escolhemos apenas 10, mas certamente existem outras que você iria gostar, imagine um vestido comum e você poderá ter uma igual feito de capulana.