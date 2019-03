Agostinho Salvador Mondlane (Maputo, 21 de Novembro de 1959) é um economista e político moçambicano. Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas desde 19 de Janeiro de 2015. Anteriormente, foi Ministro da Defesa Nacional, em 2014, e Vice-Ministro da Defesa Nacional, de 2007 a 2014. Mondlane foi Vice-Ministro da Construção e Águas, entre 1990 e 1994, e Vice-Ministro das Obras Públicas, entre 1994 e 2000.

Vida pessoal de Agostinho Mondlane

Agostinho Mondlane nasceu a 21 de Novembro de 1959, na cidade de Maputo. É filho de Salvador Mondlane, já falecido, e Rieza Beatriz Alberto Nhaca, doméstica.

Durante os tempos livres gosta de leitura de livros e publicações de carácter profissional e realiza actividades agro-pecuárias em família. Agostinho Mondlane é pai de cinco filhos. Professa a religião cristã. Fala Xichangana, Português e Inglês.

Educação de Agostinho Mondlane

Fez os seus estudos até à licenciatura na Cidade de Maputo. Depois de terminar o ensino primário na Escola Primária Pedro Alves Martins, em 1972, ingressou na Escola Comercial de Maputo, onde concluiu o nível técnico básico em 1976. Depois seguiu para o Instituto Comercial de Maputo, onde concluiu o ensino técnico médio em 1979. Mais tarde ingressou na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), onde viria a concluir o Bacharelato em Economia, em 1985, e a Licenciatura em Gestão, em 1989. Em 1994, obteve Diploma de Pós-Graduação pela Universidade de Londres.

Carreira Profissional de Agostinho Mondlane

Economista e Gestor de profissão, Agostinho Mondlane trabalhou na Construtora Regional Sul, onde, de 1984 a 1985, foi Chefe do Departamento de Planificação; durante o ano de 1985, Director de Economia e Finanças; e, de 1985 a 1988, Director-Geral. Depois Ingressou no Ministério de Construção e Águas, onde foi Director de VIPRU, entre 1988 e 1990, e Vice-Ministro, entre 1990 e 1994. Depois das primeiras Eleições Gerais de 1994, foi nomeado para o Governo, tendo sido Vice-Ministro das Obras Públicas entre 1994 e 2000.

Agostinho Mondlane foi Presidente do Conselho de Administração de várias empresas nacionais, nomeadamente, a SPI, entre 2002 e 2007; a IBC, entre 2003 e 2007; a FEM, entre 2004 e 2007; e a Muvakatxi, no ano de 2007.

Agostinho Mondlane participou na reestruturação e no redimensionamento empresarial, estruturação e operacionalização do PRU Maputo/Beira, Gestão do projecto-piloto de reforma municipal, realizados em 1988. Em 1994, fez parte da comissão de Redimensionamento do quadro orgânico do Ministério de Construção e Águas. Participou na reforma institucional do Ministério de Obras Públicas e Habitação, em 2000, e, em 2007, integrou a equipa de reestruturação do SPI.

Agostinho Mondlane é membro do Partido FRELIMO.