Armindo Saúl Atelela Ngunga (Chiconono, 12 de maio de 1962) é um professor catedrático e político moçambicano. Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, desde 19 de Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Armindo Ngunga

Armindo Saúl Atelela Ngunga nasceu a 12 de maio de 1962, em Chiconono, distrito de Muembe, província de Niassa. É filho de Ngunga Metelela e Assiato Gaia, ambos falecidos.

Armindo Ngunga é casado e pai de três filhos. Professa a religião muçulmana. Fala Ciyaawo, Xichangana, Cinyanja, Cishona, Kiswahili, Português, Inglês e Francês.

Educação de Armindo Ngunga

Armindo Ngunga iniciou seus estudos na Escola Primária de Chiconono tendo concluído o nível primário em 1973. Nos anos subsequentes fez o ensino secundário e técnico na Escola Industrial e Comercial Ngungunhana na cidade de Lichinga.

Em 1984, obteve o grau de licenciatura em Ensino de Português e Inglês pela Universidade Eduardo Modlane (UEM) em 1987, o grau de licenciatura em Shona pela Universidade do Zimbabwe universidade pela qual, em 1988, obteve o grau de mestrado em Línguas e Literatura Africanas. Em 1995, concluiu o grau de mestrado em Linguística pela Universidade de Califórnia, Berkeley a mesma pela qual fez o doutoramento em Linguística, em 1997.

Carreira Profissional de Armindo Ngunga

Armindo Ngunga é Professor Catedrático em Linguística. Ao longo da carreira profissional, foi professor na Escola Industrial e Comercial, em Lichinga, de 1980 até 1981. Depois foi transferido para a cidade de Maputo, onde tornou-se funcionário efectivo da UEM desde 1984. É autor de dez livros científicos da área de linguística e de vários artigos resultantes do seu trabalho de pesquisa.

Armindo Ngunga desempenhou várias funções de relevo de 2001 a 2007, foi membro da Academia Africana de Línguas; Presidente do Conselho Superior de Comunicação Social em Maputo, entre 2009 a 2015 Presidente da Associação Linguística e Secretário Geral das Universidades da SADC, de 2007 a 2015 Professor visitante nas Universidades de Estocolmo (Suécia), em 1991 de Lisboa (Portugal) em 2000 e Federal de Minas Gerais (Brasil), em 2013 e 2014.

Foi examinador externo na Universidade “África”, do Zimbabwe, Universidades da Suazilândia, do Zimbabwe e de Dar-Es-Salam, Tanzânia. Armindo Saúl Atelela Ngunga é membro da Organização Nacional dos Professores da UEM e do Comité do Distrito Académico do Ensino Superior do Partido FRELIMO.

Em 2012, recebeu o prémio de Excelência em Investigação do Primeiro Grau, pela UEM. Armindo Ngunga participou na Luta Armada de Libertação Nacional e é membro do Partido FRELIMO.