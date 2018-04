Atanásio Salvador Mtumuke (Muidumbe, 28 de Maio de 1950) é um político e militar moçambicano. Ministro da Defesa Nacional, desde 19 de Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Atanásio Mtumuke

Mtumuke nasceu a 28 de Maio de 1950, no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado. É filho de Damião Mtumuke, já falecido, e de Cristina Madidi.

É casado e pai de cinco filhos. Fala Shimakonde, Português, Ciyaawo, Kiswahili, Russo e comunica-se razoavelmente em Inglês.

Educação de Mtumuke

Fez o ensino primário na Missão Imbuhu e o ensino secundário no Chiúre Novo, tendo concluído este nível no Instituto Moçambicano, em 1966. Prosseguiu os estudos na Academia Militar Vistrel em Moscovo, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e foi graduado como Chefe da Brigada de Infantaria Motorizada, em 1978. Foi patenteado com a categoria de Major General das Forças Armadas de Moçambique, em 1980.

Carreira Profissional de Atanásio Mtumuke

Durante a Luta de Libertação Nacional desempenhou as funções de Comandante de secção na região do Niassa Oriental, entre 1966 e 1968. Foi representante do primeiro sector no Departamento de Defesa em Massassi, entre 1969 e 1971; desempenhou a função de Adjunto da Artilharia Provincial, entre 1972 e 1974; e chefiou o Departamento de Defesa na Província de Nampula, entre 1974 e 1976.

Atanásio Mtumuke foi Delegado moçambicano à Conferência Internacional da Juventude na Coreia do Norte, em 1971.

Com a independência, desempenhou diversos cargos: foi Comandante da Quarta Brigada da Infantaria Motorizada na província de Tete, entre 1978 e 1980; comandou a região militar centro, entre 1980 e 1981. De 1982 a 1984, foi Comandante da Sétima Brigada em Cuamba, província do Niassa. Entre 1984 e 1986, comandou a Primeira Brigada na província de Maputo. Foi Director-Geral das Operações do Estado-Maior General, entre 1986 e 1992, e Inspector-Geral de Defesa, entre 1996 e 2015.

É membro do Partido Frelimo, partido pelo qual foi deputado da Assembleia Popular e actualmente é membro do Comité Provincial de Maputo. É membro da Associação dos Combatentes da Luta pela Libertação Nacional (ACLLN).

Foi galardoado com a medalha de 2.º Grau de Combatente, veterano da Luta de Libertação Nacional.