Carlos Agostinho do Rosário (nascido em 26 de Outubro de 1954) é um político moçambicano, primeiro-ministro de Moçambique desde 17 de Janeiro de 2015.

É membro da FRELIMO e actua sob o governo do presidente Filipe Nyusi. Trabalhou como funcionário público na década de 1970 e foi governador da Província da Zambézia entre 1987 e 1994.

Em 1994 tornou-se Ministro da Agricultura e Pescas, cargo que ocupou até 1999. Nos anos seguintes, exerceu funções diplomáticas na Ásia; Seu último cargo antes da sua nomeação como primeiro-ministro foi a de embaixador na Indonésia.

Carreira de Carlos Agostinho do Rosário

Rosário nasceu em Maxixe, Inhambane em 26 de Outubro de 1954. Estudou economia na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, tendo depois seguido para o Reino Unido afim obter o mestrado em Agricultura Sustentável e Economia de Desenvolvimento Rural no Wye College.

Em 1977 trabalhou no Ministério das Obras Públicas no departamento de Economia e Finanças, onde permaneceu até 1983. Entre 1980 e 1982 foi professor do curso nocturno no Instituto Industrial de Maputo. Em 1983, tornou-se o principal economista da empresa agrícola Citrinos de Manica.

Em 1987, foi nomeado Governador da Província da Zambézia e principal secretário do Cometê Provincial. Em 1994, foi brevemente membro da Assembleia da República antes de ser Ministro da Agricultura e Pescas. Em 1999, seu mandato como Ministro terminou.

Carlos do Rosário exerceu funções de Alto Comissário de Moçambique na Índia e no Sri Lanka de 2002 a 2008. Em 2009, tornou-se embaixador na Indonésia, com acreditação concorrente para a Malásia, Singapura, Tailândia e Timor Leste. Ele permaneceu neste cargo até sua nomeação como primeiro-ministro em 17 de Janeiro de 2015 pelo presidente Filipe Nyusi.

Após a formação do governo na liderança de Rosário, políticos da oposição reclamaram que todos os 22 ministros eram do partido FRELIMO e que o governo não era inclusivo.

Vida pessoal

Rosário é um entusiasta de futebol e jogou na selecção júnior nacional. Ele também criou uma equipa futebol de diplomatas enquanto residia na Indonésia.

