Celmira Frederico Pena da Silva (Beira, 4 de Agosto de 1971) é uma política moçambicana Vice-Ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural desde 13 de Novembro de 2017, depois de ter sido Governadora da Província de Cabo Delgado, desde 20 de Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Celmira da Silva

Celmira Frederico Pena da Silva nasceu a 4 de Agosto de 1971, na Cidade da Beira, província de Sofala, região central de Moçambique. É filha de Francisco Pena da Silva, funcionário reformado do Banco de Moçambique – Delegação da Beira, já falecido, e de Maria Adelina Frederico da Silva, funcionaria reformada das Linhas Aéreas de Moçambique – Escala da Beira.

É divorciada e mãe de 2 filhos varões. Fala Português, Cisena, Cindau e Inglês. Tem como passatempos predilectos a literatura e arte, ter tempo de qualidade com a família e amigos, atividades ao ar livre, a Igreja e a descoberta de novas realidades.

Educação de Celmira da Silva

Fez a sua formação académica até completar o nível médio no Bairro da Manga, na Cidade da Beira. Concluiu a 3ª classe, na Escola Primária 1º de Maio, em 1981, a 4ª Classe, na Escola Primária Maguiguana, em 1982. De seguida, ingressou no ensino secundário, tendo terminado a 6ª Classe, na Escola secundária da Manga, em 1984, e a 11ª Classe, do Antigo Sistema de Educação, na Escola Secundária Samora Moisés Machel, em 1992.

De seguida, partiu para a Cidade de Maputo, onde fez a Licenciatura em Linguística, pela Universidade Eduardo Mondlane, em 1997. Mais tarde, fez Mestrado em Sociologia, pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), em 2011.

Carreira Profissional de Celmira da Silva

Entretanto, em 2008, passou da categoria de Técnica Superior de N1 (Sistema de Carreiras e Remuneração do Estado), para Especialista em Gestão de Programas da Juventude, através do Concurso Documental para Mudança de Carreiras no Ministério da Juventude e Desportos, em Maputo.

Celmira da Silva iniciou a sua carreira profissional no Ministério Juventude e Desportos (MJD) em Maputo, de 1996 a 2015. No MJD, Celmira da Silva desempenhou a função de Chefe do Departamento de Informação, Estudos e Projectos, na Direcção Nacional dos Assuntos da Juventude, de 1996 a 2001. Depois, de 2001 a 2009, desempenhou a função de Directora de Estudos Projectos e Planificação (DEPP).

Concomitantemente, assumiu, por substituição a função de Directora Nacional dos Assuntos da Juventude, de 2004 a 2005. Ao mesmo tempo, pela natureza da função e necessidade de gestão de Programas Multissectoriais, foi Directora Nacional do Programa Geração Biz – Componente Jovens fora da escola, de 2001 a 2009; foi Secretaria Executiva do Mecanismo de Coordenação do País em HIV, Tuberculose e Malária – Ligado ao Fundo Global de Combate ao HIV, Tuberculose e Malária, de 2010 a 2014.

Celmira Frederico Pena da Silva foi Membro do Mecanismo de Coordenação Regional em Tuberculose no Sector Mineiro – Iniciativa Transfronteiriça de Prevenção e tratamento da Tuberculose no sector Mineiro, sedeado em Pretória, de 2014 a Janeiro de 2015; Membro do Taskforce de apoio ao Primeiro Ministro – Membro do Painel de Alto Nível das Nações Unidas em Sustentabilidade Global (GSP), de 2010 a 2011; Membro do Grupo Técnico de Reforma das Nações Unidas “Delivering As One”” de 2009-2010: Membro do Taskforce criado pelo Presidente da República para o Alargamento da Cooperação e galvanizar o Investimento no país, de 2006 a 2007; Membro do grupo de trabalho de Moçambique para a concepção do novo pacote de Cooperação Dinamarca-África, de 2008 a 2009; assumiu a Presidência rotativa do Comité de Coordenação Multissectorial Central do Programa Geração Biz (que envolve os Ministérios da Educação, Saúde e Juventude e Desportos) nos anos de 2001/2003/2005/2007; foi Membro do Conselho Superior de Estatística, de 2006 a 2010; Membro fundador do Fórum da Juventude da CPLP, de 1996 a 1998; Membro do Mecanismo de Coordenação do País para a gestão da resposta de Moçambique junto do Fundo Global de Combate á Malária Tuberculose e HIV/SIDA, de 2005 a 2009; Presidente da Comissão de implementação do Projecto conjunto das Nações Unidas (FNUAP, UNICEF e PNUD) para Zambézia, coordenado pela UNAIDS, de 2003 a 2005; Ponto Focal do MJD no Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA (CNCS), de 2001 a 2009; Membro do Grupo de acompanhamento do Processo de Descentralização e desconcentração de Poder liderado pelo Ministério da Administração Estatal, em 2009; Membro de Elaboração de Relatório do UNGASS bienal, coordenado pela UNAIDS, em 2003,2005, 2008, 2010; Coordenadora da Unidade de Gestão de Mudanças no âmbito da Reforma do Sector Público, de 2005 a 2010; Membro do Grupo Operativo para o Avanço da Mulher, com a função de acelerar a Implementação da Plataforma de Beijing, de 1997 a 2002; Membro da Subcomissão Multissectorial de Facilitação Turística, de 2002 a 2005; Ponto Focal do Ministério da Juventude e Desportos para as questões de género junto do então Ministério da Coordenação da Acção Social (MICAS), de 1998 a 2000; Coordenadora Nacional Campanha contra o HIV/SIDA com epicentro no dia 1 de Dezembro, em 2003; Formadora de mulheres para promover a sua participação como vereadoras nos municípios da Beira, Dondo e Marromeu, nas primeiras eleições Municipais de 1999.

Como Governadora de Cabo Delgado, Celmira Frederico Pena da Silva foi oradora na Cimeira sobre Gás, decorrida em Maputo, tendo apresentando os temas “Outstanding Women for Empowering Mozambican Women in Oil and Gas Industry”(Mulheres Excepcionais para Empoderar Mulheres Moçambicanas na Indústria de Petróleo e Gás) e “Comercial Strategies and Business Model in a post FID Scenario in Mozambique”(Estratégias Comerciais e Modelos de Negócios no cenário pós-Decisão Final de Investimento em Moçambique), em 2017.

Celmira Silva também foi oradora na Conferencia Africana Sobre Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes, decorrida em 2007 no Malawi, na qual apresentou o tema “Redução da vulnerabilidade ao HIV/SIDA: Experiência do Programa Geração Biz. Celmira da Silva discursou na Global Health Council 31st annual meeting, decorrido em Washington, em 2005, sob o tema “Adolescent and Youth on the Edge”, tendo apresentado o tema “Geração Biz: Uma Experiência de Prevenção entre adolescentes e jovens em Moçambique”.

Em 2004, no 5º Congresso Brasileiro de DST e AIDS, decorrido em Recife, Brasil, apresentou os temas a saber: “Geração Biz: Um Programa de Referência de Saúde Sexual e Reprodutiva” e o Vídeo educativo “Risco Zero: Uma História de Amor e Prevenção”, orientado para Jovens não alfabetizados e deficientes auditivos. Ainda em 2004, participou no 5º Congresso Português de SIDA decorrido Figueira da Foz, Portugal, onde apresentou o tema “Experiência de Moçambique em Programas de Prevenção ao HIV/SIDA junto de Adolescentes”. Em 2003, em Amsterdão, Holanda, na Reunião Internacional de Especialistas de Desporto, dissertou sobre o tema “Prevenção do HIV/SIDA através do Desporto”. Celmira da Silva é membro da Associação Jovens para o Desenvolvimento, em Maputo, em 1994; do Instituto Género Desenvolvimento e Liderança, em 1998.

Foi Membro do Núcleo de Promoção da Mulher na Função Pública de 1997 a 2002 Celmira Frederico Pena da Silva é Membro do Partido FRELIMO. Professa a religião cristã, na Igreja Católica Apostólica Romana.