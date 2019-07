Celso Ismael Correia (Cidade de Maputo, 18 de Julho de 1978) é um empresário e político moçambicano. Ministro da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural, desde 19 de Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Celso Correia

Nasceu a 18 de Julho de 1978, na cidade de Maputo. É filho de Neves Manuel Correia e de Keirum Nissa Ismael, ambos reformados.

É amante do desporto, modalidade de futebol. Fala Português e Inglês. É casado e pai de duas filhas.

Educação de Celso Correia

Celso Correia iniciou os seus estudos na Escola Primaria “A Luta Continua” e de seguida ingressou na Escola Secundária da Polana, ambas, na Cidade de Maputo. Fez o ensino técnico na Domeliu College e o superior na Universidade Witwatersrand (UNISA), África do Sul.

Carreira Profissional do Celso Correia

Celso Correia é gestor de profissão e assumiu diversos cargos na sua carreira profissional: Foi Presidente do Conselho de Administração na Insitec, Presidente do Conselho de Administração no Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN), Presidente do Conselho de Administração da CETA, Presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial e Investimentos (BCI), Membro do Conselho de Administração da Cimentos de Moçambique, Presidente da Assembleia Geral de Mphanda Nkua e Presidente do Conselho Fiscal da Federação Moçambicana de Vela.

No exercício das suas funções, Correia contribuiu para o processo de bancarização rural, na conclusão do Projecto Nacala 21, e na Consultoria para a Reversão da Hidroelétrica de Cahora Bassa.

É membro do Comité Central da FRELIMO.