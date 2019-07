Eusébio Lambo Gondiwa (Báruè, 25 de Abril de 1952) é um ex-militar e político moçambicano. Ministro dos Combatentes, desde 19 de Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Eusébio Gondiwa

Gondiwa nasceu a 25 de Abril de 1952, na vila de Catandica, distrito de Báruè, província de Manica. É filho de Lambo Gondiwa, camponês falecido, e de Lania Cofi, camponesa.

Professa a religião cristã, na Igreja Assembleia de Deus Africana. Eusébio Gondiwa é pai de sete filhos. Fala Cibarwe, Cindau, Cisena e Português.

Educação de Eusébio Gondiwa

Eusébio Gondiwa fez o ensino Primário na Escola de Nhazónia São Paulo e o ensino Secundário no Instituto Industrial, na cidade de Chimoio, em 1984. Carpinteiro de profissão, Eusébio Gondiwa, em 1977, foi Comissário Político adjunto do Centro de Preparação Político de Nacala.

Carreira Profissional de Eusébio Gondiwa

De 1978 a 1980, exerceu as funções de Comandante da Primeira Brigada e Comissário Político em Boane. Em 1981, exerceu as funções de Comissário Político do Posto Avançado do Estado-Maior General em Matsaze. Em novembro do mesmo ano, é designado Comandante da Terceira Brigada. Em 1982, Eusébio Gondiwa foi designado Comandante da Brigada e Comissário do Comando Militar em Manica. De 1987 a 1994, exerceu as funções de Comandante Provincial de Inhambane.

Entre 1995 e 2003, desempenhou a função de Chefe de Departamento de Segurança Provincial. De 2004 a 2014, assumiu o cargo de Presidente do Conselho Municipal e, de 2014 a 2015, foi Administrador Distrital. Eusébio Gondiwa é membro do Partido FRELIMO, Veterano da Luta de Libertação Nacional.

Foi membro do Comité Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN), de 1999 a 2015. Tem a patente de Tenente Coronel e Oficial Superior das Forças Armadas de Moçambique na Reserva.