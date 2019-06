Helena Mateus Kida (aldeia do Lago, 12 de Outubro de 1971) é uma Magistrada Judicial e politica moçambicana. Vice-Ministra do Interior desde 13 de novembro de 2017.

Vida pessoal de Helena Kida

Helena Kida nasceu a 12 de Outubro de 1971, na aldeia do Lago, distrito do mesmo nome, província de Niassa. É filha de Mateus Óscar Kida, militar na reserva, e de Lúcia Manjiche, já falecida.

Tem como passatempos preferidos a leitura, as viagens, os exercícios físicos, passar tempo com a família em encontros familiares e com amigos. Helena Mateus Kida é divorciada e mãe de um varão e uma rapariga. Fala Português e Inglês.

Educação de Helena Kida

Frequentou e completou o ensino primário e secundário do 1º grau entre 1978 e 1988. Fez o ensino pré-universitário entre 1990 e 1992. Em 1997, Helena Kida ingressou na Universidade Eduardo Mondlane, UEM), onde concluiu a licenciatura em Direito, em 2001. Mais tarde, frequentou a Universidade Federal da Bahia, no Brasil, onde fez o mestrado, em 2004. De março a novembro de 2005, fez o curso inicial de ingresso à Magistratura no Centro de Formação Jurídica e Judiciária.

Carreira Profissional da Helena Kida

Magistrada Judicial de profissão, Helena Mateus Kida foi juíza no Tribunal Judicial Provincial de Gaza, afecta ao distrito de Chibuto, entre 2006 e 2008; juíza no Tribunal Judicial Provincial de Maputo, afecta ao distrito de Boane, entre 2009 e 2010; juíza da Terceira Secção no Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, distrito Kampfumo, entre 2010 e 2011, juíza da Secção de Instrução Criminal no Tribunal Judicial da Província de Maputo, entre 2011 e 2015; Juíza da Quarta Secção Laboral, no Tribunal Judicial da Província de Maputo, entre 2015 e 2017; e juíza no Tribunal de Polícia, entre Outubro e a sua nomeação ao cargo de Vice-Ministra, em Novembro de 2017.

Helena Kida foi membro da Associação Moçambicana de Juízes, entre 2015 e 2017.