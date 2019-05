Henriques Bongece (Mulima, 1 de Janeiro de 1965) é um político moçambicano. Foi indicado para Vice-Ministro do Mar, Águas Interiores e pescas a 2 de Março de 2015.

Vida pessoal de Henriques Bongece

Nasceu a 1 de Janeiro de 1965 na aldeia de Mulima, distrito de Chemba, província de Sofala. É filho de Bongece Tomo e de Janete Baera, ambos camponeses.

Professa a religião cristã, na Igreja Velha Apostólica. Fala Cisena, Cindau, Cinyungue e Português. É casado e tem cinco filhos.

Educação de Henriques Bongece

Henriques Bongece fez a sua formação primária na província de Sofala, tendo a concluído na Escola Primária de Mulima, em 1978. Em 1980, concluiu o ensino secundário na Escola Secundária de Chemba. Em 1995, concluiu o ensino técnico pré-universitário na Escola Secundária Samora Moisés Machel da Beira. Obteve o grau de licenciatura em 2012. Em 2014, obteve o grau de mestrado pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chipande (ISCTAC), na cidade da Beira.

Carreira Profissional de Henriques Bongece

De 1987 a 1990, Henriques Bongece ocupou o cargo de Comissário Político na Escola de Aviação Militar. Em 1997, concluiu o Curso dos Administradores e Chefes dos Postos Administrativos na Escola de Estado e Direito, actual IFAPA, em Maputo. Assumiu o cargo de Chefe do Posto Administrativo de Tica, entre 1996 a 2006.

Foi Administrador dos distritos de Cheringoma e de Marromeu, de 2006 a 2008 e de 2008 a 2009, respectivamente. Dirigiu a reconstrução do edifício da Administração de Cheringoma, em 2008. No ano de 2009, orientou a construção do Centro de Reassentamento de Chupanga, Nensa e Chiburiburi. Foi Inspector Superior Administrativo, em 2014.

Foi Gestor da Indústria Hoteleira, em 1990, e presidiu a Cruz Vermelha a nível distrital, de 2006 a 2007. Em 2009, Henriques Bongece foi observador Internacional de eleições em Namíbia. Em 2012, patrocinou o prémio escolar “Bongece”. Foi figura do ano 2008/2009, a nível da província de Sofala, eleito pela Rádio Moçambique.

Em 2010 foi galardoado com o grau de Doutor Honoris Causa em Ciências Sociais. Henriques Bongece é membro do Comité Central do Partido FRELIMO. Foi Primeiro Secretário Províncial da Frelimo em Sofala, de 2008 a 2015.