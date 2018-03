Jaime Basílio Monteiro (Namacurra, 3 de Abril de 1961) é Ministro do Interior da República de Moçambique, desde 19 de Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Jaime Basílio Monteiro

Monteiro nasceu a 3 de Abril de 1961, no posto administrativo de Macuse, distrito de Namacurra, na província da Zambézia. É filho de Basílio Monteiro e de Maria João Surage.

Jaime Monteiro é casado e pai de cinco filhos. Professa a religião cristã. Fala Echuwabo, Emakhuwa, Português, Espanhol e, de forma razoável, Inglês.

Educação de Monteiro

Fez o ensino primário na Escola Primária Oficial de Macuse, entre 1968 e 1972, e o ciclo preparatório em Quelimane, entre 1973 e 1974. Frequentou a Escola Industrial e Comercial D. Francisco Barreto, até 1975. Concluiu a 10ª Classe na Escola Pré-Universitária de Pemba, em 1993, e a 11ª classe na Escola Pré-Universitária 1.º de Maio de Nampula, em 1995. Frequentou, entre 1996 e 2002, a Universidade Católica de Moçambique, na província de Nampula, onde obteve o grau de licenciatura. Fez a pós-graduação em Ciências Jurídicas pelo Instituto Superior de Ciência e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM), em 2012.

Jaime Monteiro frequentou o Curso Executivo de Polícia de Protecção, em Cuba, entre 1981 e 1982. Participou do estágio de comando e liderança para oficiais superiores e generais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) e CPLP, em Lisboa entre 2004 e 2010.

Carreira Profissional de Jaime Monteiro

Ao longo da sua carreira, Jaime Monteiro ocupou diversos cargos de chefia e de direcção: foi Chefe da Sub-Secção de Pessoal do Corpo da Polícia de Moçambique, em Cabo Delgado, em 1978; Secretário do Centro de Reeducação de Bilibiza, em 1979; Chefe do Núcleo Provincial de Planificação, em 1980; Chefe do Departamento Central de Protecção de Objectos Económicos e Estratégicos no Comando Nacional da Polícia de Protecção e na criação de Esquadras de protecção, na Universidade Eduardo Mondlane UEM) e no Complexo Petromoc, na Matola.

Jaime Basílio Monteiro exerceu o cargo de Comandante Provincial da Polícia de Protecção e de Chefe do Estado-Maior Provincial da Polícia da República de Moçambique na Zambézia, entre 1987 e 1988. Exerceu a função de chefe da sala de Operações do Estado- -Maior Central da Polícia Popular de Moçambique em 1988. Exerceu a função de Chefe do Estado-Maior Provincial da Polícia Popular de Moçambique, em Cabo Delgado, entre 1988 e 1993. Exerceu o mesmo cargo na província de Niassa, entre 1993 e 1994, e na província de Nampula, entre 1994 e 2000.

Foi Chefe do Departamento Central de Protecção de Florestas, Fauna Bravia e Meio Ambiente, no Comando Geral da Polícia da República de Moçambique, de 2000 a Fevereiro de 2002. Exerceu o cargo de Director da Ordem e Segurança Pública do Comando Geral da Polícia da República de Moçambique, entre 2006 e 2011. Coordenou o Sub-Comité de Segurança e Acreditação da Comissão Inter-Ministerial de Grandes Eventos Nacionais e Internacionais (CIGEN) e Cooperação do Ministério do Interior, Polícia da República de Moçambique – China e Índia, de 2007 a Dezembro de 2014.

Em 2010, foi responsável pelas direcções e coordenação operacional de protecção e segurança da X edição dos Jogos Africanos realizados em Maputo e na das Forças de Defesa e Segurança na escolta e transporte da tocha da Chama da Unidade.

Foi nomeado Vice-Comandante da Polícia da República de Moçambique, em 2011, e no mesmo ano, nomeado membro da Comissão Nacional de Títulos Honoríficos e Condecorações.

Jaime Monteiro é membro da Polícia da República de Moçambique, desde 1977, e desde a sua vinculação teve as seguintes promoções: Guarda da Polícia, em 1978; Comandante Provincial, em 1982; Adjunto Superintendente da Polícia, em 1988; Superintendente Principal da Polícia, em 1995; Adjunto Comissário da Polícia, em 2004; Primeiro Adjunto Comissário da Polícia, em 2005; e Comissário da Polícia, em 2010.

Sobre Esta Personalidade Nome Jaime Basílio Monteiro Alcunha ( Jaime Monteiro ) Ocupação Político Organização Governo de Moçambique