José Condungua Pacheco

José Condugua António Pacheco (Buzi, 10 de Setembro de 1958) é um político moçambicano. Actual Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação desde 22 de Dezembro de 2017. Até então, era Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, desde 19 de Janeiro de 2015. José Pacheco foi Ministro da Agricultura, entre 2010 e 2014, e Ministro do Interior, de 2005 a 2009.

Vida pessoal de José Pacheco

José Pacheco nasceu a 10 de Setembro de 1958, na localidade de Ampara, distrito do Búzi, província de Sofala. É filho de António Pacheco e Madalena Machami Pacheco.

Professa a religião cristã, tendo o desporto, leitura e música como passatempos.

José Pacheco é casado. Fala Cindau, Cisena, Português, Francês e Inglês.

Educação de Pacheco

Frequentou e concluiu o ensino primário e o Ciclo Preparatório na cidade da Beira, provincia de Sofala, até 1973, e a Escola de Regentes Agrícolas de Manica, em 1978, tendo Certificado de Engenheiro Técnico Agrário.

José Pacheco frequentou o Wy College da Universidade de Londres, Reino Unido, até 1989; estudou nas universidades norte- -americanas de Minnesota, em 1992, e de Madison Wisconsin, em 1994, tendo obtido o Diploma em transferência de tecnologias para o Desenvolvimento Rural.

Carreira Profissional de José Pacheco

Anteriormente, exerceu o cargo de Governador da província de Cabo Delgado, de 1998 até Fevereiro de 2005. Foi Vice-Ministro da Agricultura e Pescas no período de 1995 a 1998.

De 1990 a 1995, foi Director Nacional de Desenvolvimento Rural, tendo em 1992 e 1994 acumulado com as funções de Membro do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Indústria Local (IDIL) e de Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Cereais de Moçambique.

De 1981 a 1990, foi Director Provincial de Agricultura da província da Zambézia e, a partir de 1984, acumulou o cargo com as funções de Membro do Conselho de Administração da Sociedade Argelino Moçambicana de Florestas (SAMOFOR).

É membro do Partido Frelimo, desde 29 de Janeiro de 1979, sendo actualmente membro da Comissão Política.

Sobre Esta Personalidade Nome José Pacheco Alcunha ( José Pacheco ) Ocupação Político Organização Governo de Moçambique