Lucas Mangrasse (Malema, 12 de março de 1957) é um professor e político moçambique. Vice-Ministro do Género, Criança e Acção Social, no mandato de 19 de janeiro de 2015.

Vida Pessoal de Lucas Mangrasse

Nasceu a 12 de março de 1957, no distrito de Malema, província de Nampula. É filho de Mangrasse e de Julieta.

Lucas Mangrasse professa a religião cristã, na Igreja Católica. Fala Emakhuwa e Português. É casado e tem seis filhos.

Educação de Lucas Mangrasse

Lucas Mangrasse estudou na Escola Primária Oficial de Malema Sede, até 1972, ingressou e fez o ensino secundário na Escola 1.º de Maio, em Nampula, até 1987. Em 1993, terminou a sua formação no Instituto Superior Pedagógico, na cidade de Maputo. Lucas Mangrasse obteve o grau de Mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil, em 2000, e o doutoramento, em 2004.

Carreira Profissional de Lucas Mangrasse

Professor de profissão para cursos de Graduação e Pós-Graduação até a data da sua nomeação como Vice-Ministro, Mangrasse exercia a profissão docente, ocupando vários cargos na província de Nampula: foi professor na Escola Secundária de Nampula, em 1979; trabalhou como técnico Pedagógico “B” de 2ª na Direcção Provincial de Educação e Cultura em Nampula, de 1991 a 1994; na Universidade Pedagógica em Nampula, foi assistente universitário, estagiário, de 1994 a 2005, e professor auxiliar, entre 2005 e 2015.

A par destas actividades, Lucas Mangrasse exerceu os cargos de Chefe de Departamento de Assuntos Estudantis da UP em Nampula entre 1995 e 1998 exerceu o cargo de Director-Adjunto Pedagógico, de 1998 a 2000 de 1999 a 2002, exerceu as funções de Director da Delegação membro do Conselho Universitário, em 1998 membro do Conselho Académico, em 1999 membro do Conselho Científico, em 2004 Chefe do Departamento de Psicologia Escolar e Educação de Adultos, de 2005 a 2008 e membro do Conselho da Delegação, de 2008 a 2014.

Lucas Mangrasse foi galardoado com o diploma pelo Secretariado do Comité Central do Partido Frelimo, de que é membro, desde 1999, e simpatizante, desde 1975. Na província de Nampula, mangrasse foi membro do Sindicado Nacional de Professores, de 1999 a 2014. Pertenceu à Organização Salama – Saúde comunitária a nível da província de Nampula, de 2001 a 2012 foi membro da Associação de Luta Contra a Violência Doméstica em Nampula, de 1999 a 2001.