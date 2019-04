Luísa Celma Caetano Meque (Nampula, 2 de Abril de 1971 ) é uma médica veterinária e política de Moçambique. Foi nomeada Vice-Ministra da Agricultura e Segurança Alimentar a 12 de Fevereiro de 2015.

Vida pessoal de Luísa Meque

Nasceu a 2 de Abril de 1971, província de Nampula. É filha de Caetano João Meque, reformado, e Cecília Júlio Tomás Meque, falecida.

Luísa Meque é solteira e mãe de um filho. Professa a religião cristã, na Igreja Católica. É membro do Partido FRELIMO. Fala Português e Espanhol.

Educação de Luísa Meque

Luísa Meque concluiu os seus estudos primários na Escola Primária 3 de Fevereiro, em Maputo, em 1983. Respectivamente, nos anos 1989, 1990 e 1995 concluiu o ensino secundário na Escola Secundária Básica no Campo, o ensino técnico no Instituto Pré-Universitário no Campo e o ensino superior no Instituto Superior de Ciências Agrária de Buyamo na Ilha da Juventude em Cuba. Em 2003, obteve um diploma em estudos avançandos na Espanha e, em 2004, o grau de doutoramento também na Espanha pela Universidade de Zaragoza, na Faculdade de Veterinária. Luísa Meque é Veterinária de profissão.

Carreira Profissional da Luísa Meque

Trabalhou na Direcção Provincial de Agricultura de Maputo, de 1996 até 2005. De 2006 a 2015, esteve afecta ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique assumindo o papel de investigadora principal na área de reprodução animal. Em função disso e, ao longo da sua carreira profissional, dedicou-se à pesquisa na aplicação de Biotecnologia para reprodução de ovinos promoção de desenho de uma linha de diluentes para sua aplicação no âmbito da inseminação artificial e à utilização de leite de soja e água de coco como diluentes para inseminação artificial em caprinos e ovinos.

Luísa Celma Caetano Meque desempenhou um papel fundamental na divulgação dos resultados de pesquisa para o apoio à rapariga em idade escolar, na Escola Primária de Facaziça, na distribuição de reprodutores caprinos e ovinos, no distrito de Magude, província de Maputo; para a intervenção de desenvolvimento na comunidade com vista ao aumento da produtividade dos cabritos, em Angónia, província de Tete, e, neste âmbito, foi docente no Instituto Superior Politécnico de Gaza, na disciplina de Melhoramento Genético, de 2008 a 2010. Para além de exercer a supervisão de trabalhos de conclusão de curso para licenciaturas e mestrados, foi docente na Faculdade de Veterinária da UEM no curso de Mestrado de Produção Animal, em Maputo, de 2011 a 2014. Foi membro da Comissão Científica da Faculdade Veterinária na avaliação de Projectos de Investigação e Transferência de Tecnologia, de 2009 a 2014.

Luísa Meque é Membro do Conselho Técnico Científico do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, desde 2014. É também membro da Associação dos Veterinários de Moçambique (AVETMO). Faz parte da Ordem dos Médicos Veterinários de Moçambique (OMVM), desde 2014.