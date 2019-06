Maria Manuela dos Santos Lucas (cidade de Matola, novembro de 1961) é uma diplomata e política moçambicana. Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação desde 22 de Dezembro de 2017.

Vida pessoal de Maria Lucas

Maria Manuela dos Santos Lucas nasceu a 9 de Novembro de 1961, na cidade de Matola, província de Maputo. É filha de Estevão Bata Lucas, pedreiro de profissão, e de Júlia Samuel, doméstica.

Professa a religião cristão na Igreja Católica. É divorciada e mãe de um filho. Fala Português, Guitonga, Xirhonga, Inglês e Francês. Tem como passatempo a leitura.

Educação de Maria Lucas

Iniciou os seus estudos na Escola Primária do Bagamoyo, na Matola, tendo concluído o nível em 1973. Frequentou o ensino Secundário na Escola Secundária da Matola, tendo o concluído em 1976. Frequentou o ensino Técnico na Escola Comercial, em Maputo, tendo concluído em 1980.

Fez a licenciatura em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais, no ano de 1985 em Maputo. Maria Manuela dos Santos Lucas obteve Mes¬trado em Relações Internacionais pela Universidade de Birmingham, Grã-Bretanha em 1993. Obteve um Diploma em Administração Pública na África do Sul, em 1996.

Carreira Profissional de Maria Lucas

Diplomata de profissão, Maria Manuela dos Santos Lucas ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1981 e, em 1986, é afecta na Embaixada de Moçambique em Adis Abeba, Etiópia. Entre 1995 e 1996, foi Cônsul de Moçambique em Cape Town, África do Sul.

Desempenhou, de 1997 a 1999, a função de Conselheira na Embaixada de Moçambique em Brasília, Brasil. De 1999 a 2003, desempenhou a função de Directora da Direcção para as Organizações Internacionais e Conferências (DOIC). Foi Embaixadora de Moçambique no Reino da Bélgica, dos Países Baixos e Grão-Ducado do Luxemburgo entre 2003 e 2011. Desempenhou as funções de Directora do Gabinete do Ordenador Nacional (GON), de 2011 a 2015. Posteriormente, foi Embaixadora de Moçambique, na Itália, de 2016 a 2017, até à altura em que foi indicada para o cargo de Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Maria Lucas recebeu um Diploma de Honra, atribuído pelo Presidente da República de Moçambique pela participação na organização e preparação da II Cimeira da União Africana, realizada em Maputo, de 4 a 12 de julho de 2003. Maria Lucas é Membro da Associação dos Diplomatas de Moçambique (ADIMO), desde 2000. É membro do Partido FRELIMO.