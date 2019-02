Nazira Karimo Vali Abdula (Ilha de Moçambique, 19 de Junho de 1968) é uma médica e política moçambicana. Ministra da Saúde, desde 19 de Janeiro de 2015. Foi Vice-Ministra da Saúde, entre 2010 e 2014.

Vida pessoal de Nazira Abdula

Nazira Abdula nasceu a 19 de Junho de 1968, na Ilha de Moçambique, província de Nampula. É filha de Daúdo Vali, falecido, e de Amida Karimo, doméstica. Passou a sua primeira infância, até 5 anos, na localidade de Taquinha, distrito de Chiúre.

Nazira Vali Abdula é casada com Eduardo Abdula e mãe de quatro filhos, dois biológicos e dois adoptados. Fala Emakwuwa, Português e Inglês.

Educação de Nazira Abdula

De 1975 a 1979, fez os estudos primários na Escola Primária 25 de Junho, na Ilha de Moçambique. De 1979 a 1980, frequentou a 5ª e 6ª classes na Escola Secundária da Ilha de Moçambique. Depois, deu continuidade dos estudos na cidade de Nampula, na Escola Secundária de Nampula e na Escola Pré-Universitária 1.º de Maio, até 1985. Em 1986, seguiu para a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), na Cidade de Maputo, e em 1993 concluiu a licenciatura em Medicina. Nazira Abdula é Médica Pediatra de profissão.Em 1996, fez o curso de gestão, aprovisionamento e uso racional de medicamentos e, em 1997, o curso de fitoterapia clínica.

Em 2003, fez o curso de maneio clínico de HIV, na Universidade de Witwatersrand, em Johannesburgo, África do Sul. Nazira Karimo Vali Abdula obteve a pós-graduação em Pediatria no Hospital Central de Maputo, com estágios complementares no Hospital São João do Porto, em Portugal. De 2004 a 2006, fez Mestrado em Nutrição e Dietista, pela Universidade Flinders, da Austrália. Após o regresso ao país, fez o curso de controlo e seguimentos da infecção HIV/SIDA na Faculdade de Medicina da UEM. Em 2007, Nazira Abdula participou no curso de formação de tutores do método PBL na Universidade Católica de Moçambique.

Carreira Profissional de Nazira Abdula

Trabalhou como Médica de Clínica Geral no Hospital de Mavalane, de 1993 a 1997. Desempenhou as funções de chefe do Programa de luta contra a Malária da área de Mavalane, onde, em coordenação com o Ministério da Saúde, desenvolvia planos de intervenção na área preventiva e controlo da endemia. Durante a epidemia de Cólera de 1997, trabalhou e chefiou a Enfermaria de Cólera do Hospital Central de Maputo.De 2002 a 2004, foi facilitadora e supervisora do programa “Atenção Integrada às Doenças de Infância” (AIDI).

Foi transferida para a Província de Sofala, onde trabalhou no Hospital Central da Beira e exerceu o cargo de Directora Clínica, entre 2007 e 2008. Em julho de 2008, foi transferida para a Província de Nampula, onde assumiu o cargo de Directora do Hospital Central de Nampula, função que exerceu até à sua nomeação para Vice-Ministra da Saúde.

Em 2008, teve a formação em técnicas participativas para Instituições de Formação de Saúde em Moçambique na cidade da Beira. Foi docente nos Institutos de Ciências de Saúde da Beira e Maputo entre 1997 e 2007, e na Faculdade de Medicina da Universidade Católica na Cidade da Beira, entre 2007 e 2008. Nazira Vali Abdula é membro do Partido FRELIMO e da Organização da Mulher Moçambicana (OMM).

É também membro da Associação Médica de Moçambique (AMM), da Associação Moçambicana de Pediatras (AMOPE) e da Associação de Dietistas da Austrália (DAA).