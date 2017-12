Rogério Manuel (12 de Fevereiro de 1961, Magude, Gaza) é um empresário Moçambicano.

Vida pessoal

Educado na Escola Primária Rebelo da Silva (hoje 3 de Fevereiro), prosseguiu os seus estudos secundários na Escola Preparatória Joaquim de Araújo (actualmente Estrela Vermelha) onde estudou até ao 3° ano dos Liceus. No seu percurso de vida e ainda muito jovem entra para o mundo empresarial começando por fazer pequenos negócios na vizinha África do Sul, no sector dos Transportes de Carga e Passageiros no longínquo ano de 1987.

Rogério Manuel é casado e pai de quatro filhos

Percurso profissional

Imbuído de uma grande vontade de contribuir para o desenvolvimento do seu país, materializando assim um velho sonho, regressou a Moçambique em 1997 aonde criou uma empresa de transportes.

Actua com a mesma energia e dedicação no sector da Agricultura e Pecuária no Distrito de Magude – Motaze e recentemente explora o negócio de aluguer de equipamento pesado para construtores na área de grande engenharia.

Entra para o mundo associativo, aos 36 anos, onde com base na experiência prática ganha consciência de que como empresário pode participar na construção de uma sociedade empresarial de valores.

Presidente do Conselho Directivo da Confederação das Associações Económicas

Resultado do seu espírito empreendedor e da aposta constante no diálogo, Rogério Manuel foi eleito Presidente do Conselho Directivo da CTA no dia 16 de Junho de 2011.

Seu lema: «Continuidade, Aperfeiçoamento e Eficiência» é uma manifestação de compromisso em dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Salimo Abdula. A massificação do associativismo, o relacionamento institucional com os parceiros, a sustentabilidade da organização são alguns dos desafios do seu mandato.

Presidente da Federação dos Transportadores Rodoviários de Moçambique

A necessidade de ver alguns problemas resolvidos numa economia de mercado emergente empurrou-o para o Associativismo na sua área preferencial dos Transportes. Assim, foi membro fundador da Associação dos Transportadores de Longo Curso e Internacional, da Federação dos Transportadores Rodoviários de Moçambique, nesta qualidade assumiu por dois mandatos a Vice-presidência da CTA, coincidindo com a Presidência da Antena Regional Sul, de entre várias acções destaque para:

Reformas de legislação e Política dos Transportes;

Comité de Gestão dos Transportes da SADC;

Desenvolvimento de projectos de transporte de cargas para a província da Zambézia;

Desenvolvimento de projectos de transporte de passageiros;

Campanhas sobre a sinistralidade rodoviária;

Campanhas contra o HIV/SIDA no sector dos transportes;

Criação e operacionalização dos Conselhos Empresariais Provinciais de Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza e Inhambane;

Diálogo com os Governos Provinciais;

Criação de projectos de desenvolvimento provincial baseados no seu potencial económico e opções estratégicas.

Administrador da Administração Nacional de Estradas

Actua para a defesa dos interesses do sector privado.

Sócio-gerente da EMAPEMO

Produz gado bovino e cereais. Do seu percurso como empresário, há ainda que destacar o seu papel no reconhecimento das necessidades dos seus colegas no distrito de Magude e para fazer face ao roubo de gado e desenvolver o sector promoveu a expansão da Associação dos Criadores de Gado de Magude a todas as localidades do distrito através de um conceito inovador em que os criadores de gado e a comunidade coordenam o fomento, assistência técnica, segurança num esforço integrado de parceria com as entidades relevantes.

Sócio-gerente da TRANSMAFIL

Actua na área dos transportes de passageiros e de carga.

Sócio-gerente da MTEC

Presta serviços de aluguer de equipamento para a construção de estradas.

