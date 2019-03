Vitória Dias Diogo (Fingoé, 31 de Janeiro de 1964 ) é uma linguista e política moçambicana. Ministra de Trabalho, Emprego e Segurança Social, desde 19 de Janeiro de 2015. Foi Ministra da Função Pública, de 2007 a 2010, e reconduzida para o mesmo cargo, entre 2010 e 2014.

Vida pessoal da Vitória Dias Diogo

Vitória Diogo nasceu a 31 de Janeiro de 1964 em Fingoé, distrito da Marávia, na província de Tete. É filha de Luís João Diogo, enfermeiro falecido, e de Laura Atanásio Dias, doméstica.

Professa a religião cristã, na Igreja Católica. É casada e mãe de 2 filhos. Fala Cinyungwe, Português, Xirhonga, Inglês e Espanhol. Durante os tempos livres gosta de moda, leitura, música e caminhar ao ar livre.

Educação da Vitória Diogo

Iniciou os seus estudos primários em Tete, na Escola Dona Maria 2ª Bela Vista, Tete, onde em 1973, concluiu o ensino primário. Mais tarde, frequentou a Escola Secundária Josina Machel até 9ª classe e a Escola Secundária Francisco Manyanga, na Cidade de Maputo, onde concluiu o ensino secundário em 1982. Em 1986, concluiu o Bacharelato em Ensino de Português pela Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Em 1990, concluiu o Mestrado em Letras pela Universidade de Salford, Inglaterra. Vitória Diogo é linguista de profissão.

Carreira Profissional da Vitória Diogo

Trabalhou como professora no Centro de Formação de Águas, entre 1985 e 1989. Exerceu os cargos de Directora Nacional Adjunta dos Recursos Humanos no Ministério da Construção e Águas, entre 1991 e 1993 Directora Nacional dos Recursos Humanos do Ministério das Obras Públicas e Habitação, entre 1993 e 2000 Secretária Permanente do Ministério Do Turismo, entre 2000 e 2006, e Presidente da Autoridade Nacional da Função Pública, entre 2006 e 2007.

Foi membro da Comissão de Logística na implementação dos Acordos Gerais de Paz, entre 1992 e 1994 membro do Grupo Interministerial da Reforma do Sector Público, entre 1995 e 1999 Vice-Presidente da Comissão Técnica da Cimeira da União Africana, em 2003 e Administradora do Estado na Empresa Cimentos de Moçambique, entre 2003 e 2007.

Vitória Diogo foi eleita perita das Nações Unidas para Boa Governação e Administração Pública, em 2009, e foi Membro do Grupo de referência para a elaboração do Terceiro Relatório Africano sobre Governação em 2011.

Vitória Diogo elaborou vários trabalhos escritos sobre Administração Pública e Desenvolvimento de Recursos Humanos; participou em várias palestras, seminários, conferências e cursos a nível nacional e internacional sobre Administração Pública e Assuntos Laborais; foi oradora, moderadora e presidiu vários eventos, congressos, conferências, seminários nacionais e internacionais.

É membro do Partido FRELIMO e da Organização da Mulher Moçambicana. Foi eleita deputada em 2015. É Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação de Amigos e Naturais de Tete (PROTETE).