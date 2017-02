Qual tipo e tamanho de bunda os homens preferem? XL ou XXL?

O sensato e recomendável é que no momento de escolher uma parceira o homem não se deixe levar pelo porte físico da candidata. Também não se deve pensar que quem tenha bunda grande não seja a ideal para ser a parceira de alguém.

Sim! Qualidades abstractas como a inteligência, as atitudes, etc. são as que todos (de ambos géneros) procuram, mas também, o que a pessoa aparenta ser e ter pode atrair. É precisamente a aparência o foco deste post.

Inspirado no post sobre o Mr Olímpia decidiu-se trazer algo além do oposto, simplesmente, as bundas femininas. Yes! Bundas de verdade!;-)

Veja as bundas, apresentadas em dois grupos, XL e XXL, e depois deixe seu comment! Move on!

Grupo I – XL

Grupo II – XXL

E aí?! ;-)