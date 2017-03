Feitiço para prender marido

Este guia foi feito para aquela mulher que sente que existe a necessidade de tornar o marido mais simpático com a ideia de ficar em casa, de sair mais com a parceira ou de simplesmente sentir a necessidade de se fazer mais presente no relacionamento e no lar.

Este feitiço tem 10 níveis, dificilmente você precisará passar por todos eles para com sucesso prender o seu marido com este feitiço, portanto, comece por aqueles aspectos que tenham uma maior conexão e se apliquem ao estado actual da sua relação e complete como puder.

10 feitiços para prender marido

Obviamente você não vai encontrar nada de sobrenatural aqui, são coisas que você pode fazer melhorar, afim de fazer com que seu parceiro queira passar mais tempo consigo.

1. Feitiço com comida

Se não sabe cozinha, por favor mulher aprenda. Não precisa tornar-se expert, saber preparar os pratos que ele gosta já é o suficiente. Não há nada melhor que o seu marido saborear um prato confeccionado por si. Se quiser preparar algo novo e tiver dificuldades, pesquise por algumas receitas na internet ou até em livros de culinária. A alegria vem da barriga, portanto, enfeitice o seu homem com comidas saborosas feitas por si. Então já não há motivo para você querer ser uma boneca barbie da vida.

2. Oiça-o

Quando seu marido estiver a expressar uma opinião ou um pensamento, preste bastante atenção e o oiça atentamente. Deixe que ele termine de falar e de seguida comente. Este é um gesto de respeito, onde ambos respeitam os pontos de vista de cada um.

3. Seja cúmplice nos vícios caseiros

Jogar vídeogame, assistir futebol ou até mesmo curtir uma maratona de filmes e séries, são programas que seriam perfeitos se a mulher o acompanhasse o seu marido. Aprenda a se dedicar a isso mulher. Se você acredita que não é obrigada a gostar das mesmas coisas que ele, lembre-se como você fica quando ele prefere sair com amigos ao invés de sair consigo.

4. O feitiço da sensualidade

Ficar em casa de capulana e roupas para casa mesmo é bom, mas não fica assim 24 horas por dia. De vez em quando opte por roupas mais ousadas, sensuais e com pouco tecido. Não há necessidade dele ver suas pernas apenas quando estiverem na cama. Esse feitiço prende marido mesmo!

5. O feitiço do romantismo

É tão bom poder enviar uma mensagem romântica num momento em que seu marido não espera, uma chamada inesperada dizendo: “te amo” ou mesmo enviar fotos sensuais suas e quem sabe uma música especial. Podes crer que o farás sorrir.

6. Valorize os interesses dele

Se seu marido gosta de jogar, cantar, cozinhar, entre outros, elogie que ele faz. Além disso apoio-o nesses momentos, a sua força fará com que ele se sinta mais forte e motivado. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Seja essa grande mulher.

7. Fique linda e radiante

Cuide da sua aparência mulher. Tire um tempinho para cuidar de si, vá ao cabeleireiro, ao massagista, ao gym e use todos truques para ficar linda e deslumbrante. Toda mulher deve estar segura e feliz consigo mesma. Esse papo de “se ama, que goste de mim assim mesmo” não lhe vai ajudar nada.

8. Faça um programa diferente

Faça uma lista de programas que vocês dois nunca fizeram juntos, e comece a colocar me prático como um casal. Planeiem viajar para lugares paradisíacos e desfrutem juntos.

9. Apimente sua vida sexual

O sexo é fundamental no relacionamento. Para manter sua vida sexual interessante, opte por sexo com preliminares ou carícias antes do acto, realização de fantasias e fetiches. Obviamente esses momentos devem ser espontâneos. Converse sobre sexo e oiça os desejos e necessidades do seu marido.

10. Seja esposa, namorada, amante e amiga

Seja a mulher que seu marido desejar ter no exacto momento. Cuide dele, namore, conquiste e agrada-o, apenas seja 4 em 1. E mais do que tudo, ame-o, ame-o completamente.