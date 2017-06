Como identificar e lidar com um parceiro mulherengo

Manter um relacionamento amoroso com um mulherengo é uma tarefa hercúlea. O termo “mulherengo” é geralmente usado para se descrever um homem que gosta da companhia de muitas mulheres. No entanto, este fetiche, que também pode em alguns casos ser considerado um vício, pode ser um grande problema no relacionamento. Enquanto algumas mulheres aceitam o comportamento mulherengo dos seus parceiros, outras sofrem profundamente com este tipo de conduta.

As mulheres casadas com homens como estes têm que lidar com o abuso emocional de longo prazo, que leva a sentimentos de traição, abandono e vergonha. No entanto, algumas esposas podem se recusar a acreditar na verdade sobre seu marido mulherengo, mesmo quando os sinais estão lá. Isto é porque aceitar que seu marido não é um bom parceiro é admitir o fracasso de um casamento. Encontre a seguir algumas formas de você descobrir se está numa relação com um mulherengo.

Um homem mulherengo é muitas vezes muito atraente, tanto na aparência, bem como na personalidade. Ele usa seu charme para atrair mulheres e conquistar admiradoras. Se você perceber que o seu parceiro exala charme quando está na companhia de mulheres e tenta sempre impressioná-las, tenha cuidado. Um parceiro mulherengo pode nem sempre perceber que ele está a ferir profundamente a sua esposa com suas acções. É importante fazer uma distinção entre um mulherengo e um parceiro infiel. O mulherengo está interessado em fazer sucessivas conquistas ao invés de focar-se numa relação definitiva.

Um mulherengo é manipulador

Ele pode ser de fato, muito astuto, usando diferentes formas de cortejar as mulheres com necessidades diferentes. Para uma mulher com fortes instintos protectores, o mulherengo pode parecer vulnerável e infantil. Para atrair uma bela jovem, ele pode enchê-la de presentes. Se ele precisa atrair uma mulher séria e madura, ele pode parecer divertido e mostrar os bons momentos que ele poderá proporcionar. O facto é que tal homem tenta manipular as necessidades e os sentimentos das mulheres a fim de conquistá-las.

Um mulherengo é um mentiroso habitual

Mentir é a consequência necessária de toda conduta imoral e, da mesma forma, o mulherengo precisa criar uma elaborada teia de mentiras para cobrir seus rastros e sustentar sua vida dupla. Ele é profundamente inseguro. Apesar de todo seu charme exterior e aparência de confiança, um mulherengo é uma pessoa profundamente insegura. Ele tende a ser inseguro sobre seu valor ou seu apelo pessoal e seus relacionamentos curtos sucessivos são uma forma de validar repetidamente a sua masculinidade. No entanto, uma vez que sua auto-estima permanece sempre baixa, nenhuma quantidade de amantes do sexo feminino pode saciar sua necessidade de aceitação e validação. Nenhuma mulher basta e não há um número ideal de pitas que o irá fazer parar. Se você acredita que está numa relação com um mulherengo, aqui estão algumas maneiras de ajudá-la a lidar com as consequências emocionais e até mesmo tentar salvar o seu relacionamento.

1. Fale com ele

Se o seu parceiro está ainda a começar com o vício de coleccionar mulheres, talvez você ainda consiga mostrá-lo o erro que ele está a cometer. Escolha um momento em que ele está calmo e relaxado para conversar. Não inicie este tipo de conversa com birra e gritaria. Em vez disso fale com ele calmamente e informe-o que você está chateada com o comportamento mulherengo dele. Diga a ele que você o ama, mas não vai tolerar uma outra mulher na relação.

2. Ajude-o a acreditar em si mesmo

Um mulherengo procura repetidamente romances como uma forma de compensar alguma insegurança profundamente assentada. Quando notar um comportamento mulherengo no seu parceiro, procure maneiras de fazê-lo sentir-se seguro de si mesmo e mostrá-lo o seu valor.

3. Não o deixe encontrar desculpas

É improvável que suas tentativas de mudar seu parceiro produzam resultados se ele já estiver mergulhado no mundo feminino. Não o deixe convencê-la com suas negações, teorias e desculpas para explicar seu comportamento. E acima de tudo, lembre-se que nada disso é culpa sua. Pessoas que sofrem de qualquer forma de dependência são geralmente bastante inclinadas em colocar a culpa de seu vício em outra pessoa. O comportamento mulherengo do seu parceiro não é um reflexo da sua capacidade como esposa e parceira.

4. Procure ajuda

Se o seu parceiro estiver totalmente mergulhado na vida de mulherengo, pode ser necessário procurar ajuda profissional. Psicólogos acreditam que ser mulherengo é uma forma de dependência e precisa ser reconhecida e tratada como tal. O mulherengo é o único que pode ajudar a si mesmo e tem que querer mudar.

É uma boa ideia deixá-lo?

A decisão de se separar de um homem mulherengo depende apenas de si. Se você sofreu anos de abuso emocional e sente que seria mais feliz por conta própria ou com um parceiro mais dedicado, talvez seja hora de explorar essa opção e seguir outro caminho. No entanto, se você quiser dar ao seu relacionamento outra chance, a melhor aposta está em procurar ajuda profissional para o seu parceiro. Também pode ser necessário ficar longe de seu parceiro por algum tempo se isso for necessário para salvaguardar o seu bem-estar emocional e do seus filhos, caso existam.

Um parceiro mulherengo pode parecer uma cruz impossível de suportar. No entanto, a recuperação é possível com consciência, tempo e compromisso, as recompensas da recuperação valem a pena o esforço.