O que fazer se sua parceira lhe trair?

Descobrir que a parceira lhe traiu, ou mesmo viver com a suspeita de que a parceira pode estar a ser infiel pode ser uma experiência devastadora. A infidelidade muitas vezes gera sentimentos de rejeição, raiva, tristeza e dúvida.

Se você é um homem que se dedica à sua parceira e preocupa-se com a relação, pode ser devastador saber que foi traído. Essa situação pode levar-lhe a questionar tudo, desde o seu desempenho como amante, suas decisões de vida e seu valor como homem, marido, companheiro e pai, caso haja crianças envolvidas. Neste artigo irei partilhar minhas dicas honestas e realistas para ajudá-lo a recuperar sua auto-estima e sua capacidade de seguir em frente.

Alguns factos sobre mulheres infiéis

A maior parte das mulheres que trai vêm a sua infidelidade como um sintoma dos problemas no seu relacionamento. Enquanto que os homens têm uma maior facilidade separar a infidelidade dos problemas que enfrentam em casa.

As mulheres também são mais propensas a fazer avaliações positivas sobre a sua aparência física quando traem (por exemplo, eu ainda sou atraente, eu ainda sou desejável, etc).

As mulheres são menos propensas a trair do que os homens. Embora as estimativas de infidelidade sejam difíceis de estabelecer, pesquisas revelam consistentemente que as mulheres tendem a ser mais fiéis do que os maridos. Portanto, quando uma mulher trai há muito a ser dito.

Como lidar e superar a traição da parceira

A dor e o choque de descobrir a infidelidade da sua parceira pode ser um dos eventos mais traumáticos da vida. Como tal, não deve ser surpresa que muitas vezes leva vários anos para a ferida sarar. Eis algumas dicas que você pode seguir para atravessar essa situação da melhor forma possível.

Encontrar suporte

Procure apoio de amigos, membros da família ou um terapeuta para ajuda-lo a lidar com sua dor e raiva. Nós, os homens, nos orgulhamos de ser bons provedores e bons parceiros. Consequentemente, tendemos a nos culpar se nossa parceira estiver infeliz, mesmo que não tenha nada a ver connosco. Apesar de não haver nenhuma justificação aceitável para a traição, se você acredita ser a causa de toda a situação, então você precisa curar-se e procurar apoio emocional.

De quem é a culpa?

Se sua parceira tem sido infiel, de uma forma ou de outra, provavelmente você tem sua quota de culpa, mas isso não significa que você é a causa da traição. Embora existam algumas excepções, se ela estivesse satisfeita com a relação, ela não lhe teria traído, mas também pode ser um problema pessoal somente dela. Às vezes, se uma mulher é infeliz consigo mesma, ela não pode ser feliz em nenhum relacionamento, fazendo com que ela procure constantemente a felicidade em homens diferentes. Ela não vai encontrar a felicidade consigo ou qualquer homem, se ela não estiver feliz com ela mesma.

Lembre-se de todas as coisas que você fez bem na relação

Se você trabalhou duro, tratou-a bem, foi um bom pai, e fez o seu melhor para satisfazê-la sexualmente e emocionalmente, então você precisa se lembrar desses tempos. Mantenha um diário de todas as coisas que você fez bem. Isso irá ajudá-lo a justificar a si mesmo que você é uma boa pessoa e evitar culpar-se pelo comportamento alheio. Lembre que ela não era perfeita, mas nem por isso você precisou traí-la para sentir-se melhor.

Aceite todos os seus sentimentos sobre a situação

Os homens muitas vezes ficam com raiva para mascarar a dor, vulnerabilidade e tristeza que eles sentem. Um psicólogo pode ajudá-lo a classificar seus sentimentos e trabalhar com eles. Se você decidir se reconciliar, aceite o facto de que pode levar muito tempo (mas muito mesmo) para confiar nela novamente. Ela também precisa aceitar que levará tempo para confiar novamente.

Vale a pena continuar a relação depois dela trair?

É possível salvar a sua relação. No entanto, não deixe que ela decida como as coisas devem acontecer. Se ela quiser falar consigo sobre reconciliação, faça-o apenas quando se sentir confortável e nos termos que você concordar. Esteja disposto a ouvir e mudar se ela lhe disser que estava infeliz, mas no fim ambos devem estar dispostos a concordar com os termos da reconciliação.

Não faça ameaças ao homem com quem ela traiu

Você vai ficar com raiva do homem com quem ela traiu. Você pode até achar que está zangado com ele e não com sua esposa, assim você pode negar que ela consentiu em trai-lo. No entanto, fazer ameaças só vai tornar as coisas piores e ainda te colocar em problemas legais.

Não coloque sua vida em espera

Este vai ser um dos momentos mais difíceis nos quais você já viveu, mas você não precisa se castigar colocando sua vida em espera. Você precisa fazer as coisas que lhe fazem bem, sair com os amigos, ir pescar ou qualquer uma das actividades que você gosta de fazer. Este é o momento mais importante para cuidar de si mesmo e deixar-se desfrutar a vida. Sair com amigos e familiares também ajudará a encontrar apoio. Fazer coisas que você gosta irá permitir que você alivie o stress também.

Não fique obcecado

Se o homem é um amigo da família você não deve mantê-lo como amigo. Se você não pode evitá-lo porque ele é um colega de trabalho, você pode ignorá-lo e só falar com ele se for necessário. Mas o que quer que você faça, não fique obcecado com ele todos os dias. Você precisa ser capaz de seguir em frente com a sua vida para que possa encontrar a felicidade novamente.

Não pense que você é um fracasso

Se você acredita que está no ápice das suas capacidades e fez o que pode para ser o melhor possível. Aceite-se e com certeza encontrará alguém que irá apreciá-lo por completo. Mas não pense que você é uma má companhia, mau parceiro sexual, mau pai, ou qualquer outra coisa que ela diga que você é. Porque você é o melhor, só está com a pessoa errada. Você é apenas um diamante nas mãos de uma criança. Você encontrará alguém que lhe dará o devido valor.