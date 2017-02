Restaurantes do Povo em Angónia

Em Moçambique é normal encontrar em cada esquina um lugar para passar qualquer tipo de refeição, desde as principais refeições até os lanches. Dependendo das capacidades financeiras de cada um, estas podem ser no “informal” como documentam as imagens a seguir, o que beneficia a camadas socialmente baixas ou em restaurantes, que tem uma ala própria de frequentadores.

O que salta a vista de qualquer um, é que em algumas zonas as refeições são preparadas na cara dos consumidores e, em muitos desses lugares, não tem as condições mínimas de higiene. Engana-se quem pensa que ninguém compra. São várias pessoas que preferem passar as refeições nesses locais em detrimento das casas de pasto.

As imagens que seguem foram tiradas em Angónia, província de Tete.