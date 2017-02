A Importância do Seguro de Saúde

Para que servem os seguros de saúde?

Os seguros de saúde oferecem segurança financeira para atender à contingências relacionadas com a saúde. É humanamente impossível prever possíveis incidentes ligados à saúde, muito menos o seu nível de gravidade. Torna-se imperativo, portanto, ter um plano de seguro de saúde local, para garantir que independente de quão crítica for a enfermidade, seja possível você lidar com ela, com todos os meios possíveis.

Na corrida para sermos bem sucedidos nas nossas vidas profissionais e proporcionar o melhor para os nossos entes queridos, às vezes negligenciamos o nosso activo mais importante – a nossa saúde e consequentemente a nossa vida. Com o aumento dos níveis de stress, pouca actividade física e um ambiente degradado, devido à rápida urbanização, a nossa vulnerabilidade a doenças tem aumentado a um ritmo alarmante.

Evidentemente, as doenças relacionadas ao estilo de vida atingem a cada dia níveis muito assustadores. O resultado é o aumento das despesas e os gastos com medidas de contingência. Quando somos atingidos por uma situação inesperada e em muitos casos, somos forçados a pedir dinheiro emprestado ou vender bens para cobrir as despesas médicas.

Porque optar por um seguro de saúde?

Ao optar por um seguro de saúde, você pode garantir que sua saúde nunca estará em por causa da sua fragilidade financeira. Tudo que é necessário é disciplina financeira para pagar o montante marginal que lhe será exigido mensalmente, que é um pequeno preço a pagar para manter a sua saúde e finanças em ordem.

Todos nós nos esforçamos para oferecer o melhor que podemos para nossos entes queridos. Nós meticulosamente planeamos e poupamos para comprar um novo celular, o carro de férias dos sonhos. Entretanto, não empreendemos o mesmo esforço para obter tratamento médico em face de uma emergência médica. Mesmo que alguns de nós planeemos, a poupança pode revelar-se insuficiente caso exista uma doença de longo prazo na família.

Tais emergências médicas imprevistas não só afectam nossa situação financeira actual, como também podem comprometer nas realizações de todos os objectivos financeiros de longo prazo. Adicione a isso a carga de todos os empréstimos que poderá ter que realizar para pagar as despesas médicas.

Seguro de Saúde em Moçambique

Existem várias opções de seguro de saúde em Moçambique, e número de opções aumenta a cada dia, possibilitando a si uma maior liberdade para escolher o que é melhor para si e para a sua família, tendo em conta o seu bolso e necessidades específicas.