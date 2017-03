A melhor dica para você lavar bem a sua vagina e deixá-la a cheirar bem

O órgão genital feminino é mais complexo em comparação ao masculino e requer maiores cuidados higiénicos para que esteja em melhores condições de saúde e apresentação.

É do seu melhor interesse manter a vagina livre de qualquer odor, por isso trouxemos algumas dicas para ajuda-la no processo.

Como lavar bem a vagina

A ideia nem é lavar a vagina (o canal que recebe o pénis e pelo qual saem os bebés), mas sim lavar bem a vulva (a parte externa, área entre a púbis e o períneo), e existem diversas maneiras utilizadas pelas mulheres para lavar, porém, nem todas ficam tão limpas ao ponto de se recomendar a técnica utilizada. Essas técnicas podem ser tradicionais ou convencionais.

É stressante lavar o órgão todos os dias, e quase a toda hora (se for isso), e continuar a cheirar mal. Quando assim é, pode ser que haja algum problema de outros órgãos do corpo exalando o mau cheiro, ou mesmo a má higienização.

Antes de indicar a melhor maneira de lavar a vulva vê-se necessário saber qual é a importância de mantê-la bem limpa e mais atractiva!

Importância de fazer uma boa lavagem da vulva

A melhor maneira de uma mulher cuidar da saúde é higienizando devidamente o seu corpo, principalmente, a área genital, a mais sensível. Esta área húmida e quente, alberga inúmeras bactérias quando não é bem cuidada, e isso pode causar doenças, fedor, baixa auto-estima, e até mesmo o desmoronamento do relacionamento (se estiver em algum). Daí, convém rever constantemente os hábitos de higienização da área genital para uma melhor saúde e bem-estar.

Os materiais necessários para proceder à lavagem

Baldinho (ou qualquer outro utensílio para colocar a água, mesmo se toma banho de chuveiro).

Dois panos de algodão (um para esfregar e outro para enxugar).

Sabão ou sabonete pouco cheiroso (estes devem conter um pH – o índice de acidez – que não alteram o pH da vagina, ou devem ser neutros).

Água morna

Nota: Os detergentes são opcionais. Se for a utilizá-los devem ser próprios para si.

O procedimento da lavagem

Já com os materiais prontos, agachada, com um pano ensopado de sabão e água esfregue bem as articulações superiores das pernas, a virilha, (ali onde passam as bordas das calcinhas e/ou ceroulas) e passe água. Molhe os dedos e parte da palma da mão com água e sabão – se preferir humidifique também a vulva. Puxe os grandes lábios (um de cada vez) e, delicadamente, esfregue a parte interna entre eles e os pequenos lábios, movimentando os dedos de cima para baixo sem roçar o clítoris (jamais faça o contrário). Repita o movimento várias vezes em ambas partes. Ainda com a mão enxugada, cuidadosamente, puxe um pouco os pequenos lábios e massajei-os (sempre de cima para baixo), e não deixe a água penetrar no canal vaginal. Em seguida, dê uma leve passagem na superfície da abertura vaginal girando os dedos. Sempre que necessário passe água para retirar o excesso de sabão. Lave toda a vulva, ou seja, desde a parte do púbis até ao períneo (a área entre a vagina e o ânus). Se estiver num local onde possa lavar o ânus, lave-o também.

Advertência: De modo a evitar contaminação com bactérias anais, não introduzir o(s) dedo(s) na vagina, e jamais lavar a vulva fazendo movimentos de traz para frente. A vagina é muito sensível, então, convém fazer movimentos delicados, sem pressa. Está em jogo a saúde.

Como eliminar o fedor da vulva e da vagina

O órgão genital feminino é semi-externo e semi-interno com um orifício chamado canal vaginal ou, simplesmente, vagina. Este local é a porta de recepção de (pénis, instrumentos de análise e medicamentos) e de expulsão de (sangue menstrual e outras secreções).

O facto de a vagina ser fechada e quente faz com que tenha um cheiro peculiar, diferenciando de mulher para mulher (para quem tem pénis a dica é a mesma). Esse cheiro é característico e a mulher pode distingui-lo que qualquer outro. E, quando o cheiro é diferente e fedorento deve-se procurar imediatamente um médico especialista no assunto, o médico ginecologista.

A verdade é que o mau cheiro não é bem-vindo. Então, para evitar constrangimentos pessoais, conjugais e sociais, veja como cuidar do órgão genital feminino.

Depilação

Isso mesmo! Depilar e deixar toda área bem limpa é a primeira atitude, isto porque dá bom aspecto, favorece a circulação de ar na zona, eliminando, consequentemente, o calor, impede a proliferação de fungos e bactérias, e permite uma lavagem adequada.

Lavar uma ou duas vezes ao dia

Yes! A vagina não é uma ‘louça suja’ que deve ser lavada sempre da mesma maneira para ficar impecavelmente limpa. Quem lava mais de duas vezes ao dia tem maiores chances de tonificar o fedor, e aí…! O que a mulher deve fazer é descobrir tempos certos (durante os banhos, preferencialmente) nos quais sempre fará a lavagem indicada. Evitando urinar constantemente e em locais públicos previne-a de varias infecções. Mas se tiver que urinar deve levar consigo um pano/lenço de algodão humedecido ou toalhete – não usar sempre, pois elimina gordura protectora da vagina.

Roupa interior de algodão

Sim sim! Toda a roupa que for de algodão é óptima, e por isso recomenda-se uso de calcinhas de algodão e com alguns foros.

Outras dicas: Não utilizar cosméticos perfumandos na área genital; não por calcinhas molhadas; não limpar com papel higiénico rugoso; comer iogurte; comer pouco pão; evitar roupa muito apertada; e , evitar tomar banho com água muito quente.