Sangramento vaginal fora do período menstrual o que pode ser?

Um facto irrecusável é que as mulheres têm um sistema hormonal que as permite fazer a limpeza do organismo através da saída de sangue pela vagina. Isto tem, muitas vezes, um período regular, podendo adiantar ou atrasar um ou dois dias. Mas quando isso é irregular é um motivo de preocupação.

Sangramento vaginal regular

O momento que o corpo de uma mulher liberta sangue através do canal vaginal denomina-se período menstrual. É uma rotação mensal e bem conhecida pelo organismo que antes vais alertando o corpo através de sinais peculiares, podendo haver similaridades de sintomas entre uma e outra mulher (principalmente para as que vivem na mesma casa).

Geralmente, o sangue tem características próprias (a cor e o cheiro), a quantidade e o fluxo de saída são também indicações para saber se a situação está em conformidade com o habitual ou não.

Sangramento vaginal irregular

Este tipo de sangramento, tal e qual o outro, tem a ver com situações hormonais, porém não tão simples e ‘normal’. Ele pode estar relacionados à várias causas, daí, é preciso, a princípio, deixar de pensar que se trata de simples irregularidade menstrual.

Quando há sangramento fora do período normal importa ficar atenta mas não alarmada. A primeira actitude deve ser controlar a duração do sucedido e fazer uma leitura e análise da sua manifestação, pois pode ser uma mudança do ciclo menstrual. Todavia, quando há outro sangramento no intervalo das menstruações dá-se uma situação de algo como ‘duas menstruações em um mês’ o que é irregular. Havendo esta situação, o melhor a fazer é consultar um médico especialista.

Mas afinal, qual pode ser a causa do sangramento irregular?

Existem enumeras causas para esse sangramento fora do período normal, dentre as quais:

Feridas no colo do útero

Afecta mulheres de todas as idades ‘virgens ou não’, ou por outra, basta ter vagina para ter a ferida, e elas podem ser assintomáticas.

Pólipo uterino ou endometrial

É o crescimento excessivo de células na parede interna do útero formando bolinhas semelhantes à cistos que se estendem para o interior do útero.

Mioma uterino/Fibroide uterino

São tumores benignos que atingem mulheres em idade fértil – principalmente as dos 30 aos 50 anos de idade – e estão dissociados da probabilidade de se desenvolverem em o câncer do colo do útero – quase nunca se transforma em câncer.

Cisto de ovário/Cisto folicular

São bolsas cheias de líquidos, formadas dentro ou fora do ovário. A maioria destes casos ocorrem em idade fértil.

Câncer do colo do útero

É um tumor que acomete a parte inferior do colo do útero. Este tumor é altamente prevalente na população feminina. Até tornar-se num tumor a mulher primeiro tem lesões iniciais, por vezes imperceptíveis. A doença tem várias fazes.