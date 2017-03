Snoop Dog aponta arma a Donald Trump em videoclipe

O videoclipe de “Lavender”, produzido em conjunto pela banda BadBadNotGood e Snoop Dog está a gerar uma grande polémica.

A música original pertence à banda canadiense, contudo esta versão é uma remistura da faixa que conta com a participação do rapper.

No centro da polémica está Snoop Dog que aparece de arma apontada a uma pessoa que está pintada de palhaço e que se apresenta como Donald Trump.

A música tem como objectivo criticar as actuações violentas por parte das forças policiais dos EUA. “Pu-lo cá fora porque acho que é algo que estava a faltar. Sempre que lanço estou a tentar preencher um vazio“, afirmou o rapper que diz não pretender uma reacção ao vídeo por parte do presidente norte-americano. Os BadBadNotGood são esperados no festival Vodafone Paredes de Coura durante o mês de Agosto.

Correio da Manhã