Apple se prepara para o maior lançamento de sua história com o iPhone 8

Tradicionalmente, a Apple costuma apostar em um lançamento relativamente discreto de seus smartphones antes de aumentar a quantidade de unidades produzidas por ela.

No entanto, a companhia vai adoptar uma postura diferente com o iPhone 8, cuja disponibilidade inicial deve ser a maior da história do smartphone.

Relatos surgidos directamente nas linhas de produção do aparelho — divulgadas pela BGR — indicam que a companhia da Maçã já está aumentando seus pedidos meses antes do lançamento. Segundo a Barron’s, houve um aumento de 300% na quantidade de cópias encomendadas somente para o mês de Junho, que deve registar 9 milhões de exemplares fabricados. Com isso, as unidades totais de modelos do iPhone produzidas no período passam de 45 milhões para 48 milhões de cópias (número que inclui versões antigas do dispositivo).

Rumores apostam em uma grande mudança de design no novo iPhone

Anteriormente, o investimento na produção de mais unidades de um produto novo costumava ocorrer somente a partir de Setembro. A mudança serve como indício de que a Apple tem grande confiança no sucesso de seu próximo iPhone, que marca o aniversário de 10 anos do lançamento do primeiro produto da linha.

Rumores indicam que a fabricante deve promover uma mudança radical no design do smartphone que inclui um painel sem bordas laterais e a remoção/reinvenção do botão Home. Ainda não está claro se a mudança vai surgir no produto convencional ou ser oferecida como uma terceira opção “Super Premium” para consumidores mais exigentes e endinheirados.

TecMundo