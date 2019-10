Director de The Last of Us 2 confirma que Joel será foco

Após evento de mídia de The Last of Us Part II, novos assuntos sobre o game vieram à tona, já que tudo que havia sido mostrado sobre a trama era referente à jornada de uma Ellie madura e seu envolvimento com Dina. Pelo construído durante a emocionante aventura de Joel e Ellie no primeiro game, foi nítido o protagonismo que o homem teve na vida da garota, principalmente no relativo à percepção de mundo e à efectivação de sua independência. Mas qual seria o seu papel no segundo jogo?

Em entrevista à IGN, Neil Druckmann, director criativo do game, deu pistas sobre a abordagem que Joel terá na sequência e sobre o que podemos esperar de sua participação, enfatizando que o protagonista terá, assim como no anterior, destaque na história. “Seu relacionamento está tenso. Algumas coisas porque adolescentes serão sempre adolescentes, e outras por conta de sua história, motivo pelo qual vocês não têm os visto juntos por bastante tempo,”, explica Druckmann. “Muito de Last of Us trata dessa dualidade e sua dinâmica e como eles são juntos, como eles funcionam juntos. Vou dizer que Joel é jogável por maior parte do game.”

Em trailer absurdo divulgado recentemente, é possível certificar a motivação de Ellie por vingança, após presenciar terríveis eventos envolvendo sua companheira Dina, mas nada concreto é mostrado ou explicado sobre a separação de Joel e da garota, deixando lacunas que, por enquanto, apenas são preenchidas por teorias, fortemente reforçadas pelos acontecimentos desenrolados durante o final do primeiro jogo.

The Last of Us Part II será exclusivo de Playstation 4 e tem lançamento previsto para 21 de Fevereiro de 2020.