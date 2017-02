Falsários usam corpo de celebridade do Instagram para enganar pessoas

Com mais de 80 mil seguidores no Instagram, Jessica Hunt é considerada por alguns uma espécie de celebridade no sistema de fotos. Essa notoriedade rendeu a ela uma situação bizarra: usando uma montagem que colocava outra cabeça em seu corpo, falsários estavam enganando pessoas na internet para marcar encontros — prática conhecida como “catfish”.

Bastante comum na internet, essa técnica consiste em usar informações falsas para conquistar a atenção de alguma pessoa. Disso podem resultar relacionamentos que geralmente terminam em desastre quando uma das partes descobre que a outra não foi sincera quanto à própria identidade.

“Oh meu Deus”, escreveu Jessica Hunt em sua conta no Twitter. “Esse é meu corpo e minha casa, mas de quem é esse rosto??? O jogo do catfish está ficando ridículo”, complementou. Uma investigação conduzida por alguns seguidores de Hunt associou as fotos falsas ao perfil @Bex_R, que tem suas mensagens bloqueadas — a mesma situação que acontece em sua conta no Instagram, que possui 60 mil seguidores.

Até o momento não se sabe qual o real propósito da montagem, tampouco se há materiais semelhantes com outras fotos de Jessica circulando pela internet. E você, o que faria se descobrisse que um estranho está usando fotos de seu corpo para se promover na internet? Discuta sobre o assunto em nossa seção de comentários.

TecMundo