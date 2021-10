Huawei lançou novo relógio de menores dimensões

O Huawei Watch Fit Mini está repleto de funcionalidades que nos habituámos a ver neste tipo de dispositivos.

Huawei continua a apostar no segmento dos ‘wearables’ e anunciou um novo relógio inteligente de pequenas dimensões para o mercado europeu – o Huawei Watch Fit Mini.

O Huawei Watch Fit Mini conta com um mostrador AMOLED de 1,47 polegadas e 368 x 194 de resolução e bateria de 180mAh, suficiente para o relógio funcionar durante 14 dias de utilização normal.

Os vários sensores integrados no Huawei Watch Fit Mini permitem ao utilizador medir o nível de oxigénio no sangue e até a qualidade do sono. O relógio também inclui uma funcionalidade que é capaz de seguir o ciclo menstrual e que envia notificações discretas como forma de aviso.

Os aficionados pelo fitness também gostarão de saber que o Huawei Watch Fit Mini inclui 96 modos de exercício, tanto ao ar livre como ‘indoors’. O Huawei Watch Fit Mini já se encontra à venda em alguns países europeus por 99 euros.

Na galeria acima pode ver algumas imagens do Huawei Watch Fit Mini.