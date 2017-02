Indestrutível Nokia 3310 de volta ao Mercado

O Nokia 3310 foi lançado há 17 anos e popularizado pela duração da bateria, pela resistência e, claro, pelo memorável “Snake”, o jogo da cobra.

Os rumores que dão conta da apresentação de uma nova versão do modelo surgiram esta segunda-feira no Twitter, a partir do jornalista Evan Blass, e em sites especializados em tecnologia.

A nova versão será uma espécie de homenagem da HMD Global Oy, que detém agora os direitos da marca Nokia, segundo avançou o site especializado em tecnologia VentureBeat.

Lembrado sobretudo pela duração da bateria e resistência, o 3310 foi lançado há 17 anos. A nova versão custará 59 euros.