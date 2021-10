Mercedes mostra novamente o interior do novo AMG SL

Lançamento do modelo está marcado para dia 28 de outubro.

Com o lançamento do novo Mercedes-AMG SL marcado para o próximo dia 28 de outubro, quinta-feira, a marca de Estugarda quis abrir o apetite aos admiradores e mostrar novamente aquele que será o interior do seu novo modelo desportivo.

Este que será o substituto do AMG GT tem um interior repleto de tecnologia, como podemos ver na imagem acima.

Nesta imagem disponibilizada pela Mercedes o que mais salta à vista é a dimensão dos ecrãs colocados, seja do LCD do painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas ou do ecrã central disposto na vertical do sistema de infoentretenimento MBUX integrado na consola central. Vemos ainda um head-up display 3D opcional e as quatro saídas de ventilação características dos veículos da marca alemã.

Segundo o que informa a Mercedes, o novo AMG SL regressa às origens com uma capota flexível e um caráter progressivo. Terá 2+2 lugares e, pela primeira vez, coloca a sua potência às quatro rodas.