O mig33 é um aplicativo móvel de chat instantâneo, muito popular em Moçambique, constituindo o primeiro APP móvel de muitos moçambicanos.

O primeiro Chat Instantâneo

Para falar do Mig33 vamos precisar recuar no tempo e falar um pouco da chegado dos serviços wap em Moçambique.

Lembro que eram meados de 2006 quando tive acesso à internet móvel pela primeira vez, eu usava um celular Nokia super básico, lembro que me senti muito poderoso e com o mundo nas minhas mãos, a mesma sensação que temos quando usamos a ATM pela primeira vez sem ajuda.

O primeiro serviço de chat móvel que conheci, foi o Chat Abril, onde ficava horas e horas em salas de bate-papo com brasileiras desconhecidas. Naquela época o chat não era instantâneo como é agora, as páginas eram em HTML simples e o chat funcionava mais ou menos como o sistema de comentários do noso site, onde é preciso recarregar a página para ver novos comentários. Eu mandava a mensagem e tinha que esperar entre 20 segundos a 5 minutos para manualmente recarregar a página e ter uma resposta. Apesar dessas chatices todas, o chat era muito divertido, afinal de contas era o único que eu conhecia.

Mais tarde conheci o chat Poder Wap, que era um pouco mais colorido e já possuía muitos utilizadores moçambicanos e portugueses, mas abandonei rapidamente. Por alguma razão os moçambicanos tem problemas de relacionamento, é difícil tentar puxar assunto com uma mulher sem que ela ache que está a tentar paquera-la, ou com um homem que não se ache importante por isso.

Pelo caminho fui conhecendo outras redes populares na época, como o myspace e o hi5, mas nunca fiquei por muito tempo, até que finalmente cheguei por acaso ao mig33.

O Chat dos Moçambicanos

Eram finais de 2007 quando baixei por acaso este aplicativo para o meu Nokia, e duas horas depois já estava viciado. Conversar com Moçambicanos pelo telemóvel em tempo real era uma grande novidade para mim, era um mundo completamente novo e fascinante! Explorei o aplicativo e com o tempo tornei-me um expert do Mig33. Lembro que entre os meus amigos da época, a experiência e o número de amigos naquela rede era factor determinante no prestígio que cada um de nós tinha no grupo.

As pessoas não compreendiam porquê eu não deixava o telemóvel de lado. Em todo lugar lá estava eu distraído conversando com meninas e provocando pessoas no “migui”.

Namoro Online

Outro ponto novo que o mig33 introduziu à minha vida foi o namoro Online. Eu tive grande paixões virtuais, algumas das quais tornaram-se grandes amizades, outras eram pura palha.

Muitos adolescentes e jovens conheceram suas namoradas naquela rede e contam histórias surpreendentes. Também há aquela velha história de pessoas que diziam ser uma coisa no chat, quando na verdade era outra coisa, só era possível verificar isso com um encontro, quando tudo estava perdido :-D!

Mig33 Hoje

A internet evoluiu e muitas pessoas souberam aproveitar esse facto trazendo muitas inovações. O Facebook (que não era nada demais quando começou), tornou-se a nova Mania dos moçambicanos, os grandes fabricantes de smartphones chegaram e os desenvolvedores espertos criaram aplicativos de chat mais poderosos como o whatsapp, BBM (que também já era) e instagram, que hoje são a preferência das massas.

Hoje o mig33 adopta um modelo que mistura recursos do twitter (tudo que o twitter possui, eles também têm), facebook, uma plataforma de jogos online, criação de avatres, criação de grupos, e os famosos gifts, que não são nada mais nada menos do que nada.

Eu dei uma volta lá e descobri que a rede ainda atrai a muitos moçambicanos, principalmente aos adolescentes. Pode não ser um bom ambiente para quem já experimentou outras redes.