Nissan volta a apostar no minimalismo com novo 'concept' eléctrico

A Nissan partilhou um novo ‘concept’ de carro eléctrico ao qual deu o nome de IMk, um veículo com um design minimalista que a empresa nipónica considera ser categorizado como “futurismo japonês intemporal”.

“Incorporamos ‘ADN japonês’ no design do IMk. Por exemplo, as rodas, as jantes, os faróis, o tecto e o aileron são inspirados nos padrões fluidos de mizuhiki, um fio fino feito de papel de arroz japonês”, explicou o director executivo de design da Nissan, Satoru Tai.

O objectivo da Nissan foi dar prioridade à funcionalidade, procurando criar um espaço de convívio no veículo que proporcione relaxamento como se fosse o lounge de um café.

