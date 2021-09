Próximo iPhone será capaz de realizar chamadas via satélite

Uma boa notícia para quem mora em zonas mais remotas.

e os rumores se confirmarem, estamos apenas a algumas semanas de distância do anúncio oficial do próximo iPhone e, de acordo com o MacRumors, será neste evento que ficaremos a conhecer uma das grandes novidades do novo telemóvel da Apple.

Diz o analista Ming-Chi Kuo (um dos mais respeitados em assuntos relacionados com a Apple) que o próximo iPhone será capaz de realizar chamadas via rede de satélite. Esta possibilidade chega por via de um chip personalizado Qualcomm X60, o que permite usar satélites em órbita para realizar chamadas.

Será uma capacidade útil, sobretudo em zonas rurais em que o sinal 3G e 4G pode ser mais fraco