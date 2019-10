Samsung prevê queda de 50% nos lucros

A empresa tecnológica começa a fazer ‘contas’ no que diz respeito ao terceiro trimestre do ano.

A Samsung partilhou as expectativas em relação aos resultados financeiros da empresa do terceiro trimestre do ano, indicando que espera uma queda de 56% no que diz respeito aos lucros globais.

A empresa sul-coreana espera lucros na ordem dos 5.9 mil milhões de euros no período que foi até ao mês de Setembro, um valor mais alto que os 5 mil milhões de euros do trimestre anterior mas ainda abaixo dos 13.3 mil milhões de euros que reuniu no terceiro trimestre de 2018.

Nota a CNBC que este será o terceiro trimestre consecutivo em que a Samsung vê os seus lucros caírem em relação ao mesmo período do ano anterior. Entretanto, resta esperar pela publicação dos resultados financeiros da empresa.