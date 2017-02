Três Mulheres Estupram 20 Rapazes No Zimbabwe

Pois, Aquí está uma grande oportunidade para alguns homens que tem dificuldades de encontrar uma parceira sexual e aposentar os 5 dedos…

Sophie Nhokwara, uma das estupradoras

Três mulheres do Zimbabwe (Zimbábue-BR) foram presas sob suspeita de serem estupradoras. As duas irmãs, Sophie e Netsai Nhokwara, de 26 e 24 anos, mais a amiga Rosemary Chakwizira, de 24 anos, foram autuadas depois de seu carro ter sido envolvido em um acidente. Os policiais encontraram 33 camisinhas contendo sêmen no interior do veículo.

Elas são acusadas de estuprar cerca de vinte rapazes, que elas teriam abordado pedindo informações na beira de estradas. Segundo relatos, as moças obrigam as vítimas a tomarem uma poção estimulante e os forçam a ter relações sexuais com elas, muitas vezes sob a mira de uma arma.

Além das mulheres, um homem também foi preso, ele seria o motorista das maníacas sexuais. Há suspeitas de que o sêmen retirado dos rapazes violentados seja destinado à rituais de magia, com intuito de “eliminar a má sorte ou revigorar a vida”.

Os quatro acusados negaram todas as acusações e as moças afirmaram ser apenas prostitutas.

O caso gerou revolta na população local e a polícia local está pedindo para que a vítimas se apresentem para realização de exames de DNA, que serão comparados ao material encontrado no carro. “Estamos chocados com o que está acontecendo em nossa sociedade, com os homens sendo abusados sexualmente por mulheres. Parece que as mesas viraram”, disse um dos policiais ao Daily Mail.