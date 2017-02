Três sinais que fazem com que casamento não dure

Os organizadores de casamentos conhecem muitos casais e testemunham muitos casamentos, o que faz deles uma espécie de especialistas.

Veja a lista dos três sinais que estes destacaram como indicadores de casamentos destinados a falhar:

1. Tomar partidos dos outros

Desde cedo os casais devem estabelecer que são uma equipa. A noiva ou o noivo tem hábito de tomarem decisões para agradar a algum membro da família, pondo as necessidades dessa pessoa acima das do casal é um grande sinal de que o mesmo vai ocorrer em outras situações, gerando discussões e problemas entre o casal que podem acabar com o matrimónio.

2. A idade a que se casam também pode ser um indicador de sucesso ou falhanço

De acordo com a instituição norte-americana The National Centre for Health, 60% dos casamentos entre pessoas que têm 20 a 25 anos de idade acabam em divórcio.

3. Dar mais importância ao evento do que ao matrimónio em si

Se a cerimónia e a festa de casamento estão a tomar conta da vida do casal ao ponto de provocar stress e mau ambiente entre ambos, pode ser um sinal de prioridades distorcidas.