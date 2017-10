10 Pontos Turísticos de Maputo

PARTILHA COM A MALTA

Cidade de Maputo, também conhecida como “Cidade das Acácias” e “Pérola do Índico”, é a capital de Moçambique. É uma das mais antigas cidade com vestígios históricos importantes que marcam a passagem de vários povos, criando com isso, condições para um conjunto de memórias estampadas em monumentos, arquitectara, vivências e crenças.

A Cidade de Maputo oferece ao turista uma série de interesses históricos, culturais, paisagísticos, e muitos outros.

Vamos agora mostrar alguns pontos turísticos que podemos encontrar na cidade de Maputo:

FEIMA



Localizada na Av. Armando Tivane, é um excelente lugar para os que amam artes e querem levar uma lembrança da cidade Maputo. Tudo muito organizado, arrumado e limpo. Há diversos artigos feitas à mão: sacos, malas, pulseiras, estátuas, roupas, colares, objecto de decoração, calçado, enfim… Mais do que um lugar de prova gastronómica, a feira é o local ideal para o reencontro com os amigos e familiares.

Mafalala

É um bairro na história da guerrilha e resistência de Moçambique, onde vários líderes políticos, poetas, intelectuais da revolução, artistas e ícones do desporto tiveram suas origens.

Fortaleza de Maputo

Situada na Praça 25 de Junho, este é um dos monumentos mais bem conservados de Maputo. Conhecido como Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Esta Fortaleza até pouco tempo depois da Independência foi um museu histórico- militar. Actualmente é utilizada para eventos culturais.

Casa de Ferro

É um imóvel pré-fabricado, importado da Bélgica para Moçambique e edificado em 1892 para alojar a residência do governador-geral. Actualmente situado na Av. Samora Machel em Maputo.

Igreja Santo António da Polana

Situada na Av. Kwame Nkrumah, mesmo à entrada do chamado Bairro dos Cronistas, é a obra mais emblemática do arquitecto Nuno Craveiro Lopes (1921-1972), encomendada em 1959 e construída no início da década de 1960 (concluída em 1962).

Mercado do Peixe

Situado na Av. da Marginal a caminho da Costa do Sol mesmo ao pé do Clube Marítimo este é, sem dúvida, um dos pontos que não pode perder se visitar Maputo. Está aberto todos os dias e é aqui que consegue comprar peixe e marisco bem fresquinho.

Jardim dos Namorados

Localizado no bairro Polana, fica entre a Av. Friedrich Engels e a encosta que desce para a Marginal com vista para a Baia de Maputo.

Museu de História Natural

Situa-se na Praça Travessia do Zambeze, onde estão expostas várias espécies de animais existentes em Moçambique e uma colecção única no Mundo de fetos de elefantes mostrando a sua evolução em cada mês de gestação.

Praça da Independência de Maputo

Localizada na Av. Samora Machel/ Rua da Rádio.

Praia da Costa do Sol

Localizada na Av. da Marginal, no Bairro da Costa do Sol.