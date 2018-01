Arquipélago de Bazaruto

O Arquipélago do Bazaruto é um grupo de ilhas ao largo da costa de Vilanculos, em Moçambique.

Conhecendo Bazaruto

O arquipélago do Bazaruto é composto por cinco ilhas idílicas: Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Santa Carolina e Bangue. O arquipélago é verdadeiramente um dos destinos mais bonitos do continente africano. A área agora está protegida como área de conservação e parque nacional, incluindo os recifes de corais que cercam as ilhas, tornando-se a única reserva marinha oficial no país. O parque é um dos maiores do Oceano Índico e uma conquista crucial na conservação marinha global. Um paraíso quase intocado na terra, o arquipélago ganhou a sua reputação como a “Pérola do Oceano Índico”.

Pontos de entrada

Vilanculos e Inhassoro são os portões para as ilhas. A melhor opção é por avião, à partir de Maputo, Inhambane ou Joanesburgo. Alternativamente, você também pode fazer viagens rodoviárias através de agências de viagem. No entanto, o voo é geralmente mais barato do que viagens rodoviárias, excepto se você viajar com mais de 4 pessoas. Se optar por ir de autocarro, esteja preparado para procurar outro transporte para a aldeia, uma vez que os autocarros lhe deixam apenas na terminal dos transportes.

Se as condições permitirem que se hospede num dos resorts de luxo nas ilhas, é possível reservar um voo directo de hidroavião vindo de Maputo ou pelo avião da reserva natural de Gorongosa em vôos semanais regulares.

Transporte interno

Os barcos são a única forma de viajar de uma ilha para outra e nas ilhas só pode contar com as caminhadas.

O que apreciar

Dunas de areia são encontradas em todo o arquipélago e os planos de maré e os lagos salinos do interior sustentam uma grande variedade de espécies de aves marinhas. Os recifes de corais também são o lar de milhares de espécies de peixes e espécies de mamíferos marinhos. A maior população de dugongos ao longo da costa leste da África também pode ser encontrada aqui.

