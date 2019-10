A cidade da Maxixe é um município da província de Inhambane, em Moçambique. Além de ser um município, a cidade da Maxixe é um distrito (sob o nome de distrito da cidade da Maxixe).

A cidade é atravessada pela Estrada Nacional No. 1, que une o sul com o centro do país, tendo por isso grande potencial de desenvolvimento.

Até 1963 foi sede de um posto administrativo da circunscrição de Homoíne, tendo-se então tornado sede de circunscrição. A povoação foi elevada a cidade em 18 de Julho de 1972.

O distrito de Maxixe estende-se por uma área de 282 km² com uma população de 129.599 habitantes, sendo a densidade populacional de 459,32 hab/km².

Faz limite a Norte com o Distrito de Morrumbene, a Sul com o de Jangamo, a Oeste com o Distrito de Homoíne e a Este com a Baía de Inhambane.