Pontos Turísticos de Manica

PARTILHA COM A MALTA

A província de Manica está localizada na região centro de Moçambique. A sua capital da província de Manica é a cidade de Chimoio. Esta província ocupa uma área de 62 272 km², e está dividida em 12 distritos e possui 5 municípios: Catandica, Chimoio, Gondola, Manica e Sussundenga.

Vamos neste artigo sugerir alguns dos mais icónicos pontos turísticos da belíssima cidade de Manica. Boa viagem!

Aeródromo de Chimoio

A pista deste Aeródromo foi construída em 1978. Em 1990, as obras foram retomadas para a construção de uma terminal de passageiros (provisória porque foi concebida para ser o futuro Quartel de Bombeiros) e uma Central Electrónica.

O Aeródromo Chimoio serve a cidade homónima e quinta maior de Moçambique, a cerca de 95 km de distância da fronteira com o Zimbábue. O aeródromo localiza-se a 8 Quilômetros (Km) do centro da cidade de Chimoio e foi inaugurado e 27 de Novembro de 1991.

Barragem de Chicamba

A Barragem de Chicamba teve sua construção iniciada em 1946 e concluída em 1953. A barragem possui oito metros de altura média e duzentos e trinta de comprimento, donde “sai um túnel em cimento armado, com 2.000 metros de comprimento e que atravessa um pequeno monte, sendo a água levada por meio de tubagem para um penhasco que domina a central elétrica, de onde cai então de uma altura de cerca de 195 metros até às turbinas. […] Estas turbinas têm uma capacidade de produção anual de 150.000.000 kwh.

Cascata Quinta da Floresta

A Cascata Quinta da Floresta é uma belíssima atracção turística localizada no interior da Reserva de Chimanimani no Distrito de Sussundenga. Vale a pena visitar.

Catedral de Manica

Uma das mais icónicas construções de Manica. A Catedral é sempre um destino a considerar.

Igreja da Soalpo

Mais uma belíssima construção na Vila Perry: Paróquia São Paulo e São Jerónimo da Soalpo.

Mesquita Central da Liga Muçulmana de Chimoio

A Mesquita Central da Liga Muçulmana de Chimoio é um grande atractivo turístico, apesar de bem conservada e passar por constantes revitalizações, foi Fundada em 1924 e localiza-se na Rua Dr Américo Boavida, em Chimoio.

Binga é a montanha mais alta de Moçambique. Está localizada a poucos quilómetros a leste da fronteira entre o Zimbabwe e Moçambique no Parque Transfronteiriço de Chimanimani, na província de Manica. Sua altura é de 2.436 metros (7.992 pés) acima do nível do mar.

Praça dos Heróis

Apesar de não ser nenhum grande monumento, ainda vale a pena reservar um tempo para conhecer a Praça dos Heróis, localizada no sentido Oeste da Chimoio.

Rádio Comunitária de Sussundenga

Sempre vale a pena conhecer estações de rádio, esta principalmente por transmitir informação local.

Rádio Comunitária de Catandica

A Rádio Comunitária Catandica foi estalada em 2006 com apoio inicial da UNESCO e segue até hoje, vale a pena dar uma visita.

Quer sugerir o seu ponto turístico favorito de Manica? Comente!