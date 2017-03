Nos últimos dias tem circulado uma mensagem nas redes sociais e nas correntes de email sobre uma suposta confissão da Lizha James sobre a paternidade de seu filho e blablabla. É mais um esforço dos desocupados de criar barulho e acabar com a credibilidade alheia. Antes de continuar vejamos a mensagem que anda por aí há meses:

A verdade que todos já sabíamos…

Essas cantoras so nos decepcionam Liza James e Bang deram uma entrevista a MOZ CELEB no ultimo sábado e eles confirmaram k a filha da liza james o pai biologico nao é o bang mas sim Ayuba Coroneia nao disseram isso antes pra nao ferir aos seus fans mas pela pressao do publico e boatos que nos ultimos dias existiam eles foram obrigados a confeçar a verdade e pedem desculpas ao fans e ao publico em geral e liza prometeu fazer uma musica falando sobre esse acontecido…………….

so Cantoras de Moçambique mesmo pra fazerem coisas de vergonha estou decepcionado com ela minha paixao pelas musicas dela ja nao é a mesma……………..tsk

Nós não fazemos especulações, não apresentamos artigos sem evidências claras e ainda escrevemos muito bem, por isso quem lê o nossos blogs com frequência sabe que é impossível que uma coisa dessas tenha sido escrita por nós. O casal nunca confirmou isso, então não há por que dar crédito.

Decidimos deixar esta nota, porque a dita mensagem apresenta em anexo uma foto do casamento da Lizha James publicada no nosso site, que possui uma marca d’água com a assinatura da comunidade Moz Maníacos, o que faz com que muitos associem essa maluquice ao nosso website.

O Moz Maníacos através do site Música Moz promove a música e os cantores moçambicanos, é extremamente aborrecido quando nesse esforço a nossa imagem e credibilidade são usadas e associadas a fofocas de fundo de quintal.

Espalhem esta mensagem e ajudem-nos a limpar esta sujeira.